Mehrheit widerspricht Merz` und Bas` Migrationsaussagen

Friedrich Merz und BÃ¤rbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zentrale Aussagen aus der Bundesregierung zur Migrationspolitik stoÃŸen laut einer Umfrage auf breite Skepsis in der BevÃ¶lkerung. Das zeigt eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa fÃ¼r die "Bild am Sonntag".



So teilen nur elf Prozent der Befragten die EinschÃ¤tzung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wonach "groÃŸe Teile" des Migrationsproblems inzwischen gelÃ¶st seien. 78 Prozent widersprechen dieser Aussage, elf Prozent machten keine Angabe. Auch unter AnhÃ¤ngern der Union findet die EinschÃ¤tzung nur begrenzte Zustimmung: Rund jeder fÃ¼nfte UnionswÃ¤hler stimmt ihr zu, 73 Prozent nicht.



Kritisch bewertet wird auch eine Aussage von Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD). Sie hatte erklÃ¤rt: "Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein." Dieser Aussage stimmen 20 Prozent der Befragten zu, wÃ¤hrend 57 Prozent sie ablehnen. 23 Prozent Ã¤uÃŸerten sich nicht oder machten keine Angabe. Auch unter SPD-AnhÃ¤ngern Ã¼berwiegt die Skepsis: 45 Prozent stimmen Bas nicht zu, 35 Prozent unterstÃ¼tzen ihre Aussage.



FÃ¼r die "Bild am Sonntag" hat Insa am 7. und 8. Mai 2026 insgesamt 1.003 Personen befragt.

