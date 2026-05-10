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Mehrheit widerspricht Merz` und Bas` Migrationsaussagen

  • dts - 10. Mai 2026, 02:52 Uhr
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Friedrich Merz und BÃ¤rbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zentrale Aussagen aus der Bundesregierung zur Migrationspolitik stoÃŸen laut einer Umfrage auf breite Skepsis in der BevÃ¶lkerung. Das zeigt eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa fÃ¼r die "Bild am Sonntag".

So teilen nur elf Prozent der Befragten die EinschÃ¤tzung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wonach "groÃŸe Teile" des Migrationsproblems inzwischen gelÃ¶st seien. 78 Prozent widersprechen dieser Aussage, elf Prozent machten keine Angabe. Auch unter AnhÃ¤ngern der Union findet die EinschÃ¤tzung nur begrenzte Zustimmung: Rund jeder fÃ¼nfte UnionswÃ¤hler stimmt ihr zu, 73 Prozent nicht.

Kritisch bewertet wird auch eine Aussage von Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD). Sie hatte erklÃ¤rt: "Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein." Dieser Aussage stimmen 20 Prozent der Befragten zu, wÃ¤hrend 57 Prozent sie ablehnen. 23 Prozent Ã¤uÃŸerten sich nicht oder machten keine Angabe. Auch unter SPD-AnhÃ¤ngern Ã¼berwiegt die Skepsis: 45 Prozent stimmen Bas nicht zu, 35 Prozent unterstÃ¼tzen ihre Aussage.

FÃ¼r die "Bild am Sonntag" hat Insa am 7. und 8. Mai 2026 insgesamt 1.003 Personen befragt.

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