Lifestyle

Lotto am Samstag (09.05.2026)

  • dts - 9. Mai 2026, 19:30 Uhr
Bild vergrößern: Lotto am Samstag (09.05.2026)
Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

.

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 3, 12, 36, 39, 43, die Superzahl ist die 8. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 0319645. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 235152 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.

Der Jackpot liegt in dieser Woche bei 36 Millionen Euro.

Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto. Innerhalb eines Jahres beteiligen sich Ã¼ber 20 Millionen Deutsche mindestens einmal an dem Gewinnspiel.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (08.05.2026)
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (08.05.2026)

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 3, 17, 18, 31, 41, die beiden "Eurozahlen"

    Mehr
    Lottozahlen vom Mittwoch (06.05.2026)
    Lottozahlen vom Mittwoch (06.05.2026)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 10, 13,

    Mehr
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (05.05.2026)
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (05.05.2026)

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 1, 30, 33, 34, 43, die beiden "Eurozahlen"

    Mehr
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Putin: Ukraine-Krieg
    Putin: Ukraine-Krieg "neigt sich dem Ende zu"
    1. Bundesliga: Bayern siegen knapp in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Bayern siegen knapp in Wolfsburg
    Hantavirus: GroÃŸbritannien will Schiffspassagiere in Ex-Covid-Krankenhaus bringen
    Hantavirus: GroÃŸbritannien will Schiffspassagiere in Ex-Covid-Krankenhaus bringen
    Nach Regionalwahlen: Schottlands Regierungschef bekrÃ¤ftigt Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit
    Nach Regionalwahlen: Schottlands Regierungschef bekrÃ¤ftigt Forderung nach UnabhÃ¤ngigkeit
    Verdi plant auch nÃ¤chste Woche Streik bei der Telekom
    Verdi plant auch nÃ¤chste Woche Streik bei der Telekom
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet

    Top Meldungen

    KlÃ¶ckner und Nouripour wollen Bundestags-Neubau stoppen
    KlÃ¶ckner und Nouripour wollen Bundestags-Neubau stoppen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) und BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) wollen ein Neubauprojekt des Bundestags stoppen

    Mehr
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor

    TÃ¼bingen (dts Nachrichtenagentur) - Curevac-GrÃ¼nder Ingmar Hoerr erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Biontech. Die Ãœbernahme von Curevac durch Biontech sei aus seiner Sicht mit

    Mehr
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - MineraldÃ¼nger fÃ¼r HobbygÃ¤rtner dÃ¼rfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts