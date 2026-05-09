Pfleger mit Patientin

In der Diskussion um das Milliardendefizit bei der Pflegeversicherung hat der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, davor gewarnt, die PflegebedÃ¼rftigkeit von Kindern kleinzureden.

In der Diskussion um das Milliardendefizit bei der Pflegeversicherung hat der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, davor gewarnt, die PflegebedÃ¼rftigkeit von Kindern kleinzureden. Die Behauptung, pflegebedÃ¼rftige Kinder seien mitverantwortlich fÃ¼r das Defizit, sei "Volksverdummung", sagte Brysch am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. "SchlieÃŸlich sind nur rund zwei Prozent der sechs Millionen hilfsbedÃ¼rftigen Menschen in dieser Altersgruppe."



"Keinesfalls" dÃ¼rfe Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die HilfsbedÃ¼rftigkeit von Kindern bagatellisieren, forderte Brysch. Ein erheblicher Teil der Betroffenen habe durch ernsthafte BeeintrÃ¤chtigungen Pflegegrad 2 oder 3. "Wenn die Bundesregierung hier streichen will, muss klargestellt werden, wie die Familien kÃ¼nftig unterstÃ¼tzt werden sollen."



Warken hatte in der "Rheinischen Post" dargelegt, dass sie in den kommenden zwei Jahren mit Defiziten in der gesetzlichen Pflegeversicherung in HÃ¶he von 22,5 Milliarden Euro rechnet, sollten Reformen ausbleiben. Seit Jahren Ã¼berstiegen die Ausgaben die Einnahmen, erlÃ¤uterte sie.



Warken sagte weiter, dass sich seit EinfÃ¼hrung des neuen PflegebedÃ¼rftigkeitsbegriffs die Zahl der Anspruchsberechtigten verdoppelt habe. "Es werden mittlerweile auch Personengruppen erfasst, von denen das damals niemand gedacht hat, etwa viele Kinder und Jugendliche mit ADHS."



Brysch sieht die Bundesregierung dabei in der Verantwortung fÃ¼r das Milliardendefizit. Die Finanzkrise sei "politisch gemacht", sagte Brysch AFP. WÃ¼rde die Regierung etwa Rentenversicherungsleistungen fÃ¼r pflegebedÃ¼rftige AngehÃ¶rige und die Ausbildungskosten aus Steuermitteln tragen, wÃ¼rde das die Pflegeversicherung um mehrere Milliarden Euro entlasten.