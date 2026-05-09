Politik

Starmer will nach Wahlniederlage "weder nach rechts noch nach links abbiegen"

  • AFP - 9. Mai 2026, 11:21 Uhr
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Starmer will "weder nach rechts oder links abbiegen"
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Der britische Premierminister Keir Starmer hat das Ergebnis der Regionalwahlen als 'schmerzlich' bezeichnet, will aber dennoch 'weder nach rechts oder links abbiegen'.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat das Ergebnis seiner Labour-Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen als "schmerzlich" bezeichnet, will aber dennoch "weder nach rechts oder links abbiegen". In einer Kolumne, die in der Nacht zu Samstag von der Tageszeitung "The Guardian" verÃ¶ffentlicht wurde, schrieb Starmer, er werde "auf die WÃ¤hler hÃ¶ren" und den "Status quo Ã¤ndern", der zur Frustration der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger gefÃ¼hrt habe. Einen RÃ¼cktritt lehnte er erneut ab.

In der Kolumne fÃ¼hrte Starmer weiter aus, die Mehrheit der Briten wolle "sichere Grenzen" und geringe Lebenshaltungskosten - unabhÃ¤ngig von ihrem Wahlverhalten. Nun sei es an ihm, die BÃ¼rger zu Ã¼berzeugen, dass die Sozialdemokraten dafÃ¼r die richtige Partei seien.

Bei der Wahl am Donnerstag hatte die sozialdemokratische Labour-Partei die Mehrheit im Regionalparlament in Wales an die separatistische Partei Plaid Cymru verloren. In Schottland verlor sie ebenfalls und liegt nun gleichauf mit der rechtspopulistischen Partei Reform UK. In England gewann Labour knapp 1000 Sitze in Gemeinde- und StadtrÃ¤ten, verlor aber rund 1400. Die meisten Mandate errang hier die einwanderungsfeindliche Reform UK.

Labour hatte die konservativen Tories erst vor zwei Jahren mit einem Erdrutschsieg von der Macht verdrÃ¤ngt. Die britische Regierung konnte aber kein nennenswertes Wirtschaftswachstum erzielen, machte dafÃ¼r aber mit Fehltritten und Skandalen von sich reden. In einer Umfrage hatte eine Mehrheit der Labour-Parteimitglieder unlÃ¤ngst angegeben, nicht mehr an einen Umschwung mit Starmer zu glauben.

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