Politik

Landkreistag an Regierung: ReiÃŸt Euch endlich zusammen

  • AFP - 9. Mai 2026, 10:26 Uhr
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Klingbeil (l.) und Merz
Bild: AFP

Der PrÃ¤sident des Deutschen Landkreistags hat die Bundesregierung angesichts der hohen Umfragewerte fÃ¼r die AfD eindringlich zur Zusammenarbeit aufgerufen. 'ReiÃŸt Euch endlich zusammen', sagte Achim BrÃ¶tel der 'NOZ'.

Der PrÃ¤sident des Deutschen Landkreistags hat die Bundesregierung angesichts der hohen Umfragewerte fÃ¼r die AfD eindringlich zur Zusammenarbeit aufgerufen. Das Erstarken der AfD habe "ganz viel mit der EnttÃ¤uschung der WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler Ã¼ber die etablierten Parteien zu tun, die munter Dinge versprechen, aber sich dann extrem schwer tun, auch zu liefern", sagte Achim BrÃ¶tel der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Samstag.

Der Blick auf die Werte fÃ¼r "Demokratiefeinde und Extremisten in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern" kÃ¶nne fÃ¼r die Bundesregierung nur bedeuten: "ReiÃŸt Euch endlich zusammen! HÃ¶rt damit auf, gegenseitig Opposition innerhalb der eigenen Regierung zu betreiben! Bildet eine demokratische Verantwortungsgemeinschaft!"

Es sei "schwer ertrÃ¤glich zu sehen, dass man in Berlin den Ernst der Lage scheinbar noch immer nicht erkannt hat und dem Teufel nicht endlich gemeinsam und entschlossen auf den Kopf tritt", fuhr BrÃ¶tel in der "NOZ" fort. In Umfragen fÃ¼r die beiden ostdeutschen LÃ¤nder liegt die in Teilen rechtsextremistische AfD derzeit vorn, auch im ARD-"Deutschlandtrend" hatte sie vor wenigen Tagen erstmals vor der Union gelegen.

Es gehe im Land inzwischen "um den Fortbestand dessen, fÃ¼r das unsere Eltern und GroÃŸeltern gekÃ¤mpft haben", warnte BrÃ¶tel. Stattdessen werde "jeder sinnvolle Vorschlag fÃ¼r eine zwar schmerzhafte, aber dringend notwendige Reform" sofort durchgestochen, um ihn dadurch zu sabotieren. Dabei seien KÃ¼rzungen und Reformen mÃ¶glich und auch die Menschen wÃ¼rden das so sehen. "Man muss nur den Mut dazu haben."

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