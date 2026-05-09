Volksbegehren "Berlin autofrei" wegen zu weniger Unterschriften gescheitert

Brandenburger Tor in Berlin

Das Volksbegehren 'Berlin autofrei' hat nicht die nÃ¶tige Zahl der Unterschriften erlangt und ist gescheitert. Es seien 140.000 Unterschriften gesammelt worden, teilte die Initiative mit. NÃ¶tig gewesen wÃ¤ren 175.000 Unterschriften.

Das Volksbegehren "Berlin autofrei" hat nicht die nÃ¶tige Zahl der Unterschriften erlangt und ist gescheitert. Es seien 140.000 Unterschriften gesammelt worden, teilte die Initiative am Samstagmorgen mit. NÃ¶tig gewesen wÃ¤ren 175.000 Unterschriften. Zu den gesammelten kommen demnach noch Unterschriften aus BezirksÃ¤mtern, die endgÃ¼ltige Zahl will das Landeswahlamt am 22. Mai verkÃ¼nden. Trotzdem zeigte sich die Initiative Ã¼berzeugt, dass es nicht reicht und nahm das Ergebnis "mit EnttÃ¤uschung zur Kenntnis".



Die Initiative hatte einen Gesetzentwurf erarbeitet, der eine Ã„nderung der Widmung fÃ¼r die meisten StraÃŸen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings vorsah. Nach einer Ãœbergangszeit von vier Jahren wÃ¤re das Autofahren und Parken dort nur noch sehr eingeschrÃ¤nkt zulÃ¤ssig und die Zahl der Privatfahrten auf zwÃ¶lf pro Jahr beschrÃ¤nkt gewesen. WÃ¤re das Volksbegehren erfolgreich gewesen, hÃ¤tte ein Volksentscheid folgen mÃ¼ssen.



Die Initiative zog trotzdem eine positive Bilanz ihres bisherigen Weges. "NatÃ¼rlich schmerzt es, dass es letztendlich nicht gereicht hat", erklÃ¤rte Marie Wagner, die Sprecherin der Initiative. "Aber fÃ¼r uns steht fest: Die Verkehrswende in Berlin kommt. Wir haben eine Debatte angestoÃŸen, die nicht mehr verstummen wird." Daran werde sich auch die zukÃ¼nftige Berliner Regierung messen lassen mÃ¼ssen.



Mehrere Parteien hatten sich in der Vergangenheit in Berlin auf Plakaten gegen "Berlin autofrei" ausgesprochen. Darunter waren vor allem die CDU und die AfD, aber auch FDP und BSW. Der eigentliche Wahlkampf beginnt erst im Herbst. Die Abgeordnetenhauswahlen finden am 20. September statt.