Politik

Volksbegehren "Berlin autofrei" wegen zu weniger Unterschriften gescheitert

  • AFP - 9. Mai 2026, 09:56 Uhr
Bild vergrößern: Volksbegehren Berlin autofrei wegen zu weniger Unterschriften gescheitert
Brandenburger Tor in Berlin
Bild: AFP

Das Volksbegehren 'Berlin autofrei' hat nicht die nÃ¶tige Zahl der Unterschriften erlangt und ist gescheitert. Es seien 140.000 Unterschriften gesammelt worden, teilte die Initiative mit. NÃ¶tig gewesen wÃ¤ren 175.000 Unterschriften.

Das Volksbegehren "Berlin autofrei" hat nicht die nÃ¶tige Zahl der Unterschriften erlangt und ist gescheitert. Es seien 140.000 Unterschriften gesammelt worden, teilte die Initiative am Samstagmorgen mit. NÃ¶tig gewesen wÃ¤ren 175.000 Unterschriften. Zu den gesammelten kommen demnach noch Unterschriften aus BezirksÃ¤mtern, die endgÃ¼ltige Zahl will das Landeswahlamt am 22. Mai verkÃ¼nden. Trotzdem zeigte sich die Initiative Ã¼berzeugt, dass es nicht reicht und nahm das Ergebnis "mit EnttÃ¤uschung zur Kenntnis".

Die Initiative hatte einen Gesetzentwurf erarbeitet, der eine Ã„nderung der Widmung fÃ¼r die meisten StraÃŸen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings vorsah. Nach einer Ãœbergangszeit von vier Jahren wÃ¤re das Autofahren und Parken dort nur noch sehr eingeschrÃ¤nkt zulÃ¤ssig und die Zahl der Privatfahrten auf zwÃ¶lf pro Jahr beschrÃ¤nkt gewesen. WÃ¤re das Volksbegehren erfolgreich gewesen, hÃ¤tte ein Volksentscheid folgen mÃ¼ssen.

Die Initiative zog trotzdem eine positive Bilanz ihres bisherigen Weges. "NatÃ¼rlich schmerzt es, dass es letztendlich nicht gereicht hat", erklÃ¤rte Marie Wagner, die Sprecherin der Initiative. "Aber fÃ¼r uns steht fest: Die Verkehrswende in Berlin kommt. Wir haben eine Debatte angestoÃŸen, die nicht mehr verstummen wird." Daran werde sich auch die zukÃ¼nftige Berliner Regierung messen lassen mÃ¼ssen.

Mehrere Parteien hatten sich in der Vergangenheit in Berlin auf Plakaten gegen "Berlin autofrei" ausgesprochen. Darunter waren vor allem die CDU und die AfD, aber auch FDP und BSW. Der eigentliche Wahlkampf beginnt erst im Herbst. Die Abgeordnetenhauswahlen finden am 20. September statt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    PatientenschÃ¼tzer: PflegebedÃ¼rftige Kinder dÃ¼rfen nicht kleingeredet werden
    PatientenschÃ¼tzer: PflegebedÃ¼rftige Kinder dÃ¼rfen nicht kleingeredet werden

    In der Diskussion um das Milliardendefizit bei der Pflegeversicherung hat der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, davor gewarnt, die PflegebedÃ¼rftigkeit von

    Mehr
    Starmer will nach Wahlniederlage
    Starmer will nach Wahlniederlage "weder nach rechts noch nach links abbiegen"

    Der britische Premierminister Keir Starmer hat das Ergebnis seiner Labour-Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen als "schmerzlich" bezeichnet, will aber dennoch "weder nach

    Mehr
    Landkreistag an Regierung: ReiÃŸt Euch endlich zusammen
    Landkreistag an Regierung: ReiÃŸt Euch endlich zusammen

    Der PrÃ¤sident des Deutschen Landkreistags hat die Bundesregierung angesichts der hohen Umfragewerte fÃ¼r die AfD eindringlich zur Zusammenarbeit aufgerufen. Das Erstarken der AfD

    Mehr
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor
    Putin vergleicht Kampf gegen Ukraine bei MilitÃ¤rparade mit Krieg gegen Nazi-Deutschland
    Putin vergleicht Kampf gegen Ukraine bei MilitÃ¤rparade mit Krieg gegen Nazi-Deutschland
    RÃ¶ttgen warnt vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran
    RÃ¶ttgen warnt vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer
    Landkreistag fÃ¼rchtet Kreditstopp durch Banken
    Landkreistag fÃ¼rchtet Kreditstopp durch Banken
    SPD und Union fordern Tempo bei Raketen-Produktion
    SPD und Union fordern Tempo bei Raketen-Produktion

    Top Meldungen

    Eon-Chef fordert Reform des Energiemarktes
    Eon-Chef fordert Reform des Energiemarktes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eon-Chef Leonhard Birnbaum hat die Bundesregierung aufgefordert, Konsequenzen aus den jÃ¼ngsten Verwerfungen am Strommarkt zu ziehen. Das zeige,

    Mehr
    Kerosinkrise: FlughÃ¤fen fÃ¼rchten bis zu 20 Millionen Betroffene
    Kerosinkrise: FlughÃ¤fen fÃ¼rchten bis zu 20 Millionen Betroffene

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Kerosinkrise rechnen die deutschen FlughÃ¤fen damit, dass im Sommer bis zu 20 Millionen Passagiere von

    Mehr
    Unions-Fraktionsvize drÃ¤ngt auf zÃ¼gige Einkommenssteuerreform
    Unions-Fraktionsvize drÃ¤ngt auf zÃ¼gige Einkommenssteuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der SteuerschÃ¤tzung drÃ¤ngt Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg auf ein schnelles Vorankommen bei der Einkommenssteuerreform. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts