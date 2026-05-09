Putin vergleicht Kampf gegen Ukraine bei MilitÃ¤rparade mit Krieg gegen Nazi-Deutschland

Kreml-Chef Putin beim Weltkriegsgedenken

Trotz der durch eine dreitÃ¤gige Feuerpause abgewendeten Gefahr ukrainischer Angriffe hat Russland seine traditionelle MilitÃ¤rparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in deutlich bescheidenerem Umfang abgehalten als in frÃ¼heren Jahren.

Trotz der durch eine dreitÃ¤gige Feuerpause abgewendeten Gefahr ukrainischer Angriffe hat Russland seine traditionelle MilitÃ¤rparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am Samstag in deutlich bescheidenerem Umfang abgehalten als in den vergangenen Jahren. Kreml-Chef Wladimir Putin verglich den Kampf der russischen Armee gegen die Ukraine mit dem damaligen Krieg gegen Nazi-Deutschland. Der heutige Gegner seien "aggressive", "von der gesamten Nato" unterstÃ¼tzte StreitkrÃ¤fte, sagte er in seiner Rede.



Die traditionelle MilitÃ¤rparade auf dem Roten Platz in der russischen Hauptstadt Moskau begann um kurz nach 10.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MESZ) mit einer Formation von Soldaten, die eine groÃŸe russische Flagge trugen. Wie im Staatsfernsehen zu sehen war, fuhren zum ersten Mal seit fast 20 Jahren keine Panzer oder anderes schweres militÃ¤risches GerÃ¤t auf.Â



FÃ¼r Kreml-Chef Putin, der bereits seit 26 Jahren Ã¼ber Russland herrscht, bietet das Gedenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Gelegenheit, das russische Volk hinter sich zu versammeln. In seiner Rede vor mehreren hundert Soldaten sagte er, die "groÃŸe Leistung" der Roten Armee im Kampf gegen Nazi-Deutschland inspiriere die heutigen Soldaten bei ihrem Einsatz in der Ukraine. Er sei "zutiefst Ã¼berzeugt, das unsere Sache gerecht ist".Â



"Der Sieg war unser und er wird es immer sein", fÃ¼gte der russische Staatschef hinzu. Nach seiner Rede erklang die russische Nationalhymne.



An der Parade nahm auch Verteidigungsminister Andrej Beloussow teil, der AngehÃ¶rigen der StreitkrÃ¤fte fÃ¼r ihren Einsatz dankte, darunter auch nordkoreanischen Soldaten. Nach Angaben des Staatsfernsehens hatten sie die russische Armee bei der RÃ¼ckeroberung der russischen Region Kursk von der Ukraine im FrÃ¼hjahr 2025 unterstÃ¼tzt.Â



Bereits nach 45 Minuten war der Aufmarsch vorbei. Die Parade wurde von umfangreichen SicherheitsmaÃŸnahmen begleitet. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, funktionierte im Stadtzentrum das mobile Internet nicht und fast alle StraÃŸen der russischen Hauptstadt wirkten wie ausgestorben.



Auch die Zahl der auslÃ¤ndischen GÃ¤ste bei der Parade war geringer als Ã¼blich. Nur die Staatschefs von Belarus, Usbekistan, Kasachstan, Laos und Malaysia reisten nach Moskau. Der slowakische Regierungschef Robert Fico wurde vor der Parade von Putin empfangen.



Im Vorfeld der Parade hatte die Bedrohung, dass die Ukraine den Aufmarsch auf dem Roten Platz mit Drohnen angreifen kÃ¶nnte, fÃ¼r Anspannung gesorgt. Die russische FÃ¼hrung hatte fÃ¼r Freitag und Samstag bereits einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Dennoch Ã¼berzogen sich Russland und die Ukraine am Freitag gegenseitig mit Angriffen.Â



Am Freitagabend verkÃ¼ndete jedoch US-PrÃ¤sident Donald Trump eine dreitÃ¤gige Feuerpause ab Samstag, die von Moskau und Kiew bestÃ¤tigt wurde. Beide Seiten vereinbarten demnach zudem den Austausch von jeweils tausend Kriegsgefangenen. Er hoffe, dies sei "der Anfang vom Ende eines sehr langen, tÃ¶dlichen und hart gefÃ¼hrten Krieges", erklÃ¤rte der US-PrÃ¤sident in seinem Onlinedienst Truth Social.



Mit Blick auf die Waffenruhe erklÃ¤rte Trump: "Diese Forderung wurde direkt von mir geÃ¤uÃŸert, und ich weiÃŸ sehr zu schÃ¤tzen, dass PrÃ¤sident Wladimir Putin und PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ihr zugestimmt haben." Vor Journalisten Ã¤uÃŸerte der US-PrÃ¤sident zudem die Hoffnung, dass die Waffenruhe verlÃ¤ngert werden kÃ¶nnte.



Wie unmittelbar nach Trumps AnkÃ¼ndigung bekannt wurde, ordnete Selenskyj per Dekret an, dass die Ukraine die russische Parade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 81 Jahren nicht unter Beschuss nimmt. "FÃ¼r die Dauer der Parade" werde der Rote Platz in Moskau "vom Plan fÃ¼r den Einsatz ukrainischer Waffen ausgenommen", hieÃŸ es in der Anordnung.



Mit Blick auf den geplanten Gefangenenaustausch erklÃ¤rte Selenskyj: "Der Rote Platz ist fÃ¼r uns weniger wichtig als das Leben der ukrainischen Gefangenen, die nach Hause zurÃ¼ckkehren kÃ¶nnen." Der Kreml erklÃ¤rte, es sei "wichtig", dass die Feuerpause mit Russlands "heiligem" Feiertag zusammenfalle



Russlands Konflikt mit der Ukraine dauert mittlerweile seit mehr als vier Jahren an. Mit bereits hunderttausenden Toten ist es der blutigste Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.



Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine Ã¼ber eine Beendigung des Konflikts lagen seit dem letzten Treffen im MÃ¤rz auf Eis. Die USA, die in den GesprÃ¤chen vermittelt hatten, konzentrieren sich momentan auf den Konflikt mit dem Iran. Am Donnerstag fanden in Florida jedoch erstmals seit Ende MÃ¤rz wieder GesprÃ¤che zwischen ukrainischen und US-Gesandten statt. Selenskyj rechnet nach eigenen Angaben mit einem Gegenbesuch der US-Verhandler in den kommenden Wochen.



BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) kÃ¼ndigte unterdessen eine neue Verhandlungsinitiative Europas an. "Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu Ã¼bernehmen und sind darÃ¼ber mit den USA und der Ukraine im GesprÃ¤ch", sagte Wadephul der "Welt am Sonntag". "Im E3-Format mit Frankreich und GroÃŸbritannien unternehmen wir einen neuen Anlauf, wieder in Verhandlungen hineinzukommen â€“ mit einer grÃ¶ÃŸeren Rolle Europas in den nÃ¤chsten Wochen und Monaten."Â