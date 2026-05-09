RÃ¶ttgen warnt vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran

Anti-Iran-Protest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen hat die USA vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran gewarnt. Er sei entschieden dagegen, ein Abkommen mit dem Iran zu schlieÃŸen, das die USA in einer strategisch schlechteren Lage zurÃ¼cklasse als vor dem Krieg, sagte der Vizevorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Als Beispiel nannte RÃ¶ttgen eine mÃ¶gliche Kontrolle des Regimes Ã¼ber die StraÃŸe von Hormus. Die USA hÃ¤tten mit der Gegenblockade iranischer HÃ¤fen ein Mittel gefunden, um das Regime wirtschaftlich massiv unter Druck zu setzen. Es gehe jetzt darum, wer lÃ¤nger durchhalte, und da seien die Voraussetzungen der USA besser.



RÃ¶ttgen Ã¤uÃŸerte zudem die Erwartung, dass sich der Krieg im Iran eher negativ auf Russland als auf die Ukraine auswirke. Der hÃ¶here Ã–lpreis werde durch die reduzierte russische Ã–lproduktion ausgeglichen. DarÃ¼ber hinaus lerne die Welt, dass Russland kein verlÃ¤sslicher Partner sei, der seinen VerbÃ¼ndeten im Ernstfall relevant zu Hilfe komme. Dass US-PrÃ¤sident Donald Trump jetzt voll auf den Iran konzentriert sei, bedeute fÃ¼r den russischen Staatschef Wladimir Putin einen Verlust von Aufmerksamkeit. Putin sei strategisch in einer ZwickmÃ¼hle, so RÃ¶ttgen. Er wolle es sich mit keinem verderben, weder mit den USA noch mit dem Iran noch mit den Golfstaaten und Israel.

