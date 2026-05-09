Landkreistag fÃ¼rchtet Kreditstopp durch Banken

Skyline von Frankfurt am Main, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat vor einer Explosion der kommunalen Defizite und dem ruinÃ¶sen Abbau von Infrastruktur gewarnt. DLT-PrÃ¤sident Achim BrÃ¶tel prophezeit ein Minus von 100 Milliarden Euro und mehr. Sollte die Politik nicht gegensteuern, drohe ein ungesteuerter Abbau von Infrastruktur und staatlichen Leistungen, sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".



"Im dritten Quartal 2025 lagen wir schon wieder bei mehr als 40 Milliarden Euro im Minus. Jetzt sind aber zusÃ¤tzlich auch noch sÃ¤mtliche RÃ¼cklagen leer", sagte BrÃ¶tel. Er prophezeie, dass man schon bald bei 100 Milliarden Euro und mehr landen werde. "Irgendwann werden die Banken die Kreditvergabe dann tatsÃ¤chlich einstellen. Es gibt schon heute Sparkassen, bei denen das Volumen der Kommunalkredite um 357 Prozent hochgeschossen ist."



Der Bund ist auf den Vorschlag, Landkreisen und Kommunen zehn Umsatzsteuerpunkte (rund 30 Milliarden Euro pro Jahr) mehr zu geben, bislang nicht eingegangen. Beim Bundesverfassungsgericht liegen Klagen von drei Landkreisen auf eine aufgabenangemessene Finanzierung durch die LÃ¤nder. Karlsruhe kÃ¶nnte in diesem Jahr entscheiden. BrÃ¶tel zeigte sich zuversichtlich, diese Verfahren zu gewinnen. Die Urteile wÃ¼rden dann bundesweit mit Gesetzeskraft gelten. "Ein Gericht wÃ¼rde also entscheiden, was die Politik nicht hinbekommt. Eigentlich ist das traurig", sagte er. Besser wÃ¤re es, wenn man sich endlich politisch auf die notwendigen MaÃŸnahmen einigen kÃ¶nnte. "Wenn wir alle zusammenstehen, muss das auch mÃ¶glich sein. Geht es hingegen so weiter wie bisher, mÃ¼ndet das in den ungesteuerten und ruinÃ¶sen Abbau von Infrastruktur und staatlichen Leistungen."



Der Deutsche Landkreistag ist der bundesweite Spitzenverband, der die Interessen der Landkreise vertritt, unter anderem gegenÃ¼ber der Bundesregierung.

