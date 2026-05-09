Brennpunkte

Landkreistag fÃ¼rchtet Kreditstopp durch Banken

  • dts - 9. Mai 2026, 09:29 Uhr
Bild vergrößern: Landkreistag fÃ¼rchtet Kreditstopp durch Banken
Skyline von Frankfurt am Main, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat vor einer Explosion der kommunalen Defizite und dem ruinÃ¶sen Abbau von Infrastruktur gewarnt. DLT-PrÃ¤sident Achim BrÃ¶tel prophezeit ein Minus von 100 Milliarden Euro und mehr. Sollte die Politik nicht gegensteuern, drohe ein ungesteuerter Abbau von Infrastruktur und staatlichen Leistungen, sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".

"Im dritten Quartal 2025 lagen wir schon wieder bei mehr als 40 Milliarden Euro im Minus. Jetzt sind aber zusÃ¤tzlich auch noch sÃ¤mtliche RÃ¼cklagen leer", sagte BrÃ¶tel. Er prophezeie, dass man schon bald bei 100 Milliarden Euro und mehr landen werde. "Irgendwann werden die Banken die Kreditvergabe dann tatsÃ¤chlich einstellen. Es gibt schon heute Sparkassen, bei denen das Volumen der Kommunalkredite um 357 Prozent hochgeschossen ist."

Der Bund ist auf den Vorschlag, Landkreisen und Kommunen zehn Umsatzsteuerpunkte (rund 30 Milliarden Euro pro Jahr) mehr zu geben, bislang nicht eingegangen. Beim Bundesverfassungsgericht liegen Klagen von drei Landkreisen auf eine aufgabenangemessene Finanzierung durch die LÃ¤nder. Karlsruhe kÃ¶nnte in diesem Jahr entscheiden. BrÃ¶tel zeigte sich zuversichtlich, diese Verfahren zu gewinnen. Die Urteile wÃ¼rden dann bundesweit mit Gesetzeskraft gelten. "Ein Gericht wÃ¼rde also entscheiden, was die Politik nicht hinbekommt. Eigentlich ist das traurig", sagte er. Besser wÃ¤re es, wenn man sich endlich politisch auf die notwendigen MaÃŸnahmen einigen kÃ¶nnte. "Wenn wir alle zusammenstehen, muss das auch mÃ¶glich sein. Geht es hingegen so weiter wie bisher, mÃ¼ndet das in den ungesteuerten und ruinÃ¶sen Abbau von Infrastruktur und staatlichen Leistungen."

Der Deutsche Landkreistag ist der bundesweite Spitzenverband, der die Interessen der Landkreise vertritt, unter anderem gegenÃ¼ber der Bundesregierung.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Putin vergleicht Kampf gegen Ukraine bei MilitÃ¤rparade mit Krieg gegen Nazi-Deutschland
    Putin vergleicht Kampf gegen Ukraine bei MilitÃ¤rparade mit Krieg gegen Nazi-Deutschland

    Trotz der durch eine dreitÃ¤gige Feuerpause abgewendeten Gefahr ukrainischer Angriffe hat Russland seine traditionelle MilitÃ¤rparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten

    Mehr
    RÃ¶ttgen warnt vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran
    RÃ¶ttgen warnt vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen hat die USA vor ZugestÃ¤ndnissen an den Iran gewarnt. Er sei entschieden dagegen, ein Abkommen mit dem

    Mehr
    SPD und Union fordern Tempo bei Raketen-Produktion
    SPD und Union fordern Tempo bei Raketen-Produktion

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungspolitiker von Union und SPD fordern von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) einen schnellen Ersatz fÃ¼r die abgesagte

    Mehr
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    PatientenschÃ¼tzer: PflegebedÃ¼rftige Kinder dÃ¼rfen nicht kleingeredet werden
    PatientenschÃ¼tzer: PflegebedÃ¼rftige Kinder dÃ¼rfen nicht kleingeredet werden
    Starmer will nach Wahlniederlage
    Starmer will nach Wahlniederlage "weder nach rechts noch nach links abbiegen"
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor
    Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor
    Landkreistag an Regierung: ReiÃŸt Euch endlich zusammen
    Landkreistag an Regierung: ReiÃŸt Euch endlich zusammen
    Volksbegehren
    Volksbegehren "Berlin autofrei" wegen zu weniger Unterschriften gescheitert
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer
    Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer

    Top Meldungen

    Eon-Chef fordert Reform des Energiemarktes
    Eon-Chef fordert Reform des Energiemarktes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eon-Chef Leonhard Birnbaum hat die Bundesregierung aufgefordert, Konsequenzen aus den jÃ¼ngsten Verwerfungen am Strommarkt zu ziehen. Das zeige,

    Mehr
    Kerosinkrise: FlughÃ¤fen fÃ¼rchten bis zu 20 Millionen Betroffene
    Kerosinkrise: FlughÃ¤fen fÃ¼rchten bis zu 20 Millionen Betroffene

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Kerosinkrise rechnen die deutschen FlughÃ¤fen damit, dass im Sommer bis zu 20 Millionen Passagiere von

    Mehr
    Unions-Fraktionsvize drÃ¤ngt auf zÃ¼gige Einkommenssteuerreform
    Unions-Fraktionsvize drÃ¤ngt auf zÃ¼gige Einkommenssteuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der SteuerschÃ¤tzung drÃ¤ngt Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg auf ein schnelles Vorankommen bei der Einkommenssteuerreform. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts