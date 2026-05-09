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SPD und Union fordern Tempo bei Raketen-Produktion

  • dts - 9. Mai 2026, 09:27 Uhr
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Anti-Drohnen-Rakete (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungspolitiker von Union und SPD fordern von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) einen schnellen Ersatz fÃ¼r die abgesagte Tomahawk-Lieferung.

"Sollte die Stationierung der amerikanischen Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper in Deutschland tatsÃ¤chlich ausfallen, mÃ¼ssen wir beim Aufbau eigener europÃ¤ischer FÃ¤higkeiten jetzt den Turbo einlegen", sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Siemtje MÃ¶ller dem Nachrichtenportal T-Online. Die Tomahawks seien ursprÃ¼nglich als ÃœbergangslÃ¶sung gedacht gewesen, bis Europa selbst Ã¼ber moderne, weitreichende PrÃ¤zisionswaffen verfÃ¼ge.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte die von der Biden-Regierung 2024 zugesagte Stationierung von Tomahawk-Waffen auf deutschem Boden abgesagt. Die MarschflugkÃ¶rper sollten die konventionelle Abschreckung in Europa angesichts einer russischen Bedrohung stÃ¤rken. Experten warnen nun vor einer "AbschreckungslÃ¼cke".

MÃ¶ller plÃ¤dierte daher fÃ¼r den Aufbau einer eigenen Raketenproduktion und verwies auf die technologischen MÃ¶glichkeiten in Deutschland und Europa. "Gerade Deutschland und andere europÃ¤ische Staaten verfÃ¼gen in diesem Bereich Ã¼ber enormes technologisches Know-how und starke industrielle FÃ¤higkeiten", so MÃ¶ller. Deshalb mÃ¼ssten die Partner des ELSA-Projekts jetzt schnell zusammenkommen und beraten, wie Entwicklung, Produktion und Beschaffung deutlich beschleunigt werden kÃ¶nnten. Die SPD-Politikerin sprach sich zudem dafÃ¼r aus, eine gezielte Kooperation mit der Ukraine zu prÃ¼fen, die mit dem MarschflugkÃ¶rper FP-5 Flamingo inzwischen eigene bodengestÃ¼tzte MittelstreckenfÃ¤higkeiten entwickelt habe.

Auch die Union erhÃ¶hte den Druck auf Pistorius. "Der FÃ¤higkeitsaufwuchs der Bundeswehr verlÃ¤uft noch zu schleppend", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Erndl (CSU). Aktuelles Beispiel hierfÃ¼r sei der Bereich weitreichender Waffen, dem sogenannten Deep Precision Strike. Der CSU-Politiker forderte von Pistorius zudem einen "Aktionsplan 2029", in dem dieser darlege, wie Deutschland zeitnah "abschreckungsfÃ¤hig" werde. Bei der MarschflugkÃ¶rperfrage seien neben multinationalen Bestrebungen auch "innovative LÃ¶sungen" junger deutscher Unternehmen zu betrachten.

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