Lifestyle

Wolfgang Niedecken fÃ¼r PrÃ¼fung von AfD-Verbotsverfahren

  • dts - 8. Mai 2026, 23:00 Uhr
Bild vergrößern: Wolfgang Niedecken fÃ¼r PrÃ¼fung von AfD-Verbotsverfahren
Werbematerial fÃ¼r AfD-Verbotsverfahren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Frontman der Band BAP, Wolfgang Niedecken, hat sich dafÃ¼r ausgesprochen, ein AfD-Parteiverbotsverfahren zu prÃ¼fen. "Ja, das Parteiverbot gehÃ¶rt in realistischer Form abgewogen", sagte Niedecken dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Die AfD zeige Ã¼berhaupt keine neuen MÃ¶glichkeiten auf, verstÃ¤rke immer nur das Negative und habe keine einzige LÃ¶sung am Start.

Der KÃ¶lner Musiker hat sich in seiner Karriere immer wieder gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Dass der BAP-Song "Kristallnaach" von 1982 im Jahr 2026 immer noch aktuell sei, erfÃ¼lle ihn mit Sorge. "Ich wÃ¼rde mich sehr freuen, wenn er unaktuell wÃ¼rde. Dieses Feixen der AfD-Leute, wenn im Bundestag jemand von den GrÃ¼nen spricht, das erinnert an Weimar", sagte er.

Nach Artikel 21 des Grundgesetzes sind Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer AnhÃ¤nger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeintrÃ¤chtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefÃ¤hrden, verfassungswidrig. Ãœber die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht kann allerdings nicht von selbst tÃ¤tig werden; nÃ¶tig ist ein PrÃ¼fauftrag durch den Bundestag, den Bundesrat oder die Bundesregierung.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CDA gegen KÃ¼rzungen bei Krankenversorgung von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern
    CDA gegen KÃ¼rzungen bei Krankenversorgung von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ArbeitnehmerflÃ¼gel der CDU hat Forderungen aus der eigenen Partei, Gesundheitsleistungen fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger zu kÃ¼rzen, deutlich

    Mehr
    Schatten am Himmel: USA verÃ¶ffentlichen bisher geheime UFO-Akten
    Schatten am Himmel: USA verÃ¶ffentlichen bisher geheime UFO-Akten

    "Ist da drauÃŸen jemand?" Die USA haben auf Wunsch von PrÃ¤sident Donald Trump Akten zu unbekannten Flugobjekten (UFOs) freigegeben. Das US-Verteidigungsministerium

    Mehr
    Surfen an natÃ¼rlicher Eisbachwelle in MÃ¼nchen wieder mÃ¶glich
    Surfen an natÃ¼rlicher Eisbachwelle in MÃ¼nchen wieder mÃ¶glich

    Mehr als ein halbes Jahr nach dem Verschwinden der Eisbachwelle in MÃ¼nchen ist die natÃ¼rliche Welle wieder da. Das Surfen dort ist ab sofort unter bestimmten Voraussetzungen

    Mehr
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Frauenanteil in Dax-AufsichtsrÃ¤ten bleibt unter 40 Prozent - und sie gehen frÃ¼her
    Frauenanteil in Dax-AufsichtsrÃ¤ten bleibt unter 40 Prozent - und sie gehen frÃ¼her
    Hisbollah-Miliz feuert Raketen auf Israel ab - Mindestens elf Tote im Libanon
    Hisbollah-Miliz feuert Raketen auf Israel ab - Mindestens elf Tote im Libanon
    Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister
    Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister
    Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt
    Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt
    Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
    Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
    Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen
    Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen
    Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden
    Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden

    Top Meldungen

    Schneider pocht auf Beibehaltung von CO2-Bepreisung
    Schneider pocht auf Beibehaltung von CO2-Bepreisung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich gegen Bestrebungen gestellt, CO2-Bepreisungsmechanismen wieder abzuschaffen. "Die

    Mehr
    Iran-Krieg: Asean-Staaten planen gemeinsame Treibstoff-Reserven
    Iran-Krieg: Asean-Staaten planen gemeinsame Treibstoff-Reserven

    Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶sten Energiekrise wollen die sÃ¼dostasiatischen Asean-Staaten baldmÃ¶glichst ein Rahmenabkommen zur Energiesicherheit schlieÃŸen. Nach

    Mehr
    Pflegeversicherung: MilliardenlÃ¼cke grÃ¶ÃŸer als angenommen
    Pflegeversicherung: MilliardenlÃ¼cke grÃ¶ÃŸer als angenommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Defizit in der gesetzlichen Pflegeversicherung wird im kommenden Jahr wesentlich grÃ¶ÃŸer sein als bislang angenommen. Wie die "Frankfurter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts