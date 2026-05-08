Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Frontman der Band BAP, Wolfgang Niedecken, hat sich dafÃ¼r ausgesprochen, ein AfD-Parteiverbotsverfahren zu prÃ¼fen. "Ja, das Parteiverbot gehÃ¶rt in realistischer Form abgewogen", sagte Niedecken dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Die AfD zeige Ã¼berhaupt keine neuen MÃ¶glichkeiten auf, verstÃ¤rke immer nur das Negative und habe keine einzige LÃ¶sung am Start.
Der KÃ¶lner Musiker hat sich in seiner Karriere immer wieder gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Dass der BAP-Song "Kristallnaach" von 1982 im Jahr 2026 immer noch aktuell sei, erfÃ¼lle ihn mit Sorge. "Ich wÃ¼rde mich sehr freuen, wenn er unaktuell wÃ¼rde. Dieses Feixen der AfD-Leute, wenn im Bundestag jemand von den GrÃ¼nen spricht, das erinnert an Weimar", sagte er.
Nach Artikel 21 des Grundgesetzes sind Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer AnhÃ¤nger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeintrÃ¤chtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefÃ¤hrden, verfassungswidrig. Ãœber die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht kann allerdings nicht von selbst tÃ¤tig werden; nÃ¶tig ist ein PrÃ¼fauftrag durch den Bundestag, den Bundesrat oder die Bundesregierung.
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Wolfgang Niedecken fÃ¼r PrÃ¼fung von AfD-Verbotsverfahren
- dts - 8. Mai 2026, 23:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Frontman der Band BAP, Wolfgang Niedecken, hat sich dafÃ¼r ausgesprochen, ein AfD-Parteiverbotsverfahren zu prÃ¼fen. "Ja, das Parteiverbot gehÃ¶rt in realistischer Form abgewogen", sagte Niedecken dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Die AfD zeige Ã¼berhaupt keine neuen MÃ¶glichkeiten auf, verstÃ¤rke immer nur das Negative und habe keine einzige LÃ¶sung am Start.
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