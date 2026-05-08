Sport

Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister

  • dts - 8. Mai 2026, 22:36 Uhr
Bild vergrößern: Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister
Nico Schlotterbeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat am 33. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt mit 3:2 besiegt und sich damit vorzeitig die Vizemeisterschaft gesichert.

Die GÃ¤ste aus Frankfurt erwischten im Signal-Iduna-Park den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Can Uzun die Hessen mit einem platzierten Schuss ins lange Eck frÃ¼h in FÃ¼hrung. Dortmund brauchte einige Minuten, um Kontrolle Ã¼ber die Partie zu gewinnen, erspielte sich danach aber zunehmend Vorteile.

Der verdiente Ausgleich fiel in der 42. Minute: Serhou Guirassy verwertete eine scharfe Hereingabe von Julian Ryerson zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte der BVB die Begegnung vollstÃ¤ndig. Nico Schlotterbeck traf in der ersten Minute der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Maximilian Beier zum 2:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb Dortmund zunÃ¤chst spielbestimmend, wÃ¤hrend Frankfurt nur vereinzelt gefÃ¤hrlich wurde. FÃ¼r die Vorentscheidung sorgte schlieÃŸlich Samuele InÃ¡cio in der 72. Minute. Der 18-JÃ¤hrige vollendete eine Flanke von Beier zum 3:1.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Jonathan Burkardt verkÃ¼rzte nach Vorarbeit von Ansgar Knauff in der 87. Minute auf 2:3. Wenig spÃ¤ter verpasste Jean Bahoya den mÃ¶glichen Ausgleich nur knapp. Am Ende brachte Dortmund den Heimsieg jedoch Ã¼ber die Zeit.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    2. Bundesliga: Paderborn rettet Remis - Kaiserslautern siegreich
    2. Bundesliga: Paderborn rettet Remis - Kaiserslautern siegreich

    Paderborn/Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Paderborn 07 hat sich am 33. Spieltag der 2. Bundesliga nach einem zwischenzeitlichen RÃ¼ckstand noch ein 2:2 gegen den

    Mehr
    Experten fordern Absetzung der halbautomatischen Abseitserkennung
    Experten fordern Absetzung der halbautomatischen Abseitserkennung

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Drei PrÃ¼f-Experten fordern den Deutschen FuÃŸball-Bund (DFB) und die Deutsche FuÃŸball Liga (DFL) auf, die in der FuÃŸball-Bundesliga

    Mehr
    Freiburg erreicht erstmals Europa-League-Finale
    Freiburg erreicht erstmals Europa-League-Finale

    Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat mit einem 3:1-Erfolg gegen Sporting Braga den Einzug ins Finale der Europa League geschafft und damit die 1:2-Niederlage

    Mehr
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Frauenanteil in Dax-AufsichtsrÃ¤ten bleibt unter 40 Prozent - und sie gehen frÃ¼her
    Frauenanteil in Dax-AufsichtsrÃ¤ten bleibt unter 40 Prozent - und sie gehen frÃ¼her
    Hisbollah-Miliz feuert Raketen auf Israel ab - Mindestens elf Tote im Libanon
    Hisbollah-Miliz feuert Raketen auf Israel ab - Mindestens elf Tote im Libanon
    Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt
    Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt
    Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
    Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
    Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen
    Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen
    Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden
    Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden
    Niederlage fÃ¼r US-Demokraten im Streit um Wahlkreiszuschnitte in Virginia
    Niederlage fÃ¼r US-Demokraten im Streit um Wahlkreiszuschnitte in Virginia

    Top Meldungen

    Schneider pocht auf Beibehaltung von CO2-Bepreisung
    Schneider pocht auf Beibehaltung von CO2-Bepreisung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich gegen Bestrebungen gestellt, CO2-Bepreisungsmechanismen wieder abzuschaffen. "Die

    Mehr
    Iran-Krieg: Asean-Staaten planen gemeinsame Treibstoff-Reserven
    Iran-Krieg: Asean-Staaten planen gemeinsame Treibstoff-Reserven

    Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶sten Energiekrise wollen die sÃ¼dostasiatischen Asean-Staaten baldmÃ¶glichst ein Rahmenabkommen zur Energiesicherheit schlieÃŸen. Nach

    Mehr
    Pflegeversicherung: MilliardenlÃ¼cke grÃ¶ÃŸer als angenommen
    Pflegeversicherung: MilliardenlÃ¼cke grÃ¶ÃŸer als angenommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Defizit in der gesetzlichen Pflegeversicherung wird im kommenden Jahr wesentlich grÃ¶ÃŸer sein als bislang angenommen. Wie die "Frankfurter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts