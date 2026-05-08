Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister

Nico Schlotterbeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat am 33. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt mit 3:2 besiegt und sich damit vorzeitig die Vizemeisterschaft gesichert.



Die GÃ¤ste aus Frankfurt erwischten im Signal-Iduna-Park den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Can Uzun die Hessen mit einem platzierten Schuss ins lange Eck frÃ¼h in FÃ¼hrung. Dortmund brauchte einige Minuten, um Kontrolle Ã¼ber die Partie zu gewinnen, erspielte sich danach aber zunehmend Vorteile.



Der verdiente Ausgleich fiel in der 42. Minute: Serhou Guirassy verwertete eine scharfe Hereingabe von Julian Ryerson zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte der BVB die Begegnung vollstÃ¤ndig. Nico Schlotterbeck traf in der ersten Minute der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Maximilian Beier zum 2:1.



Nach dem Seitenwechsel blieb Dortmund zunÃ¤chst spielbestimmend, wÃ¤hrend Frankfurt nur vereinzelt gefÃ¤hrlich wurde. FÃ¼r die Vorentscheidung sorgte schlieÃŸlich Samuele InÃ¡cio in der 72. Minute. Der 18-JÃ¤hrige vollendete eine Flanke von Beier zum 3:1.



In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Jonathan Burkardt verkÃ¼rzte nach Vorarbeit von Ansgar Knauff in der 87. Minute auf 2:3. Wenig spÃ¤ter verpasste Jean Bahoya den mÃ¶glichen Ausgleich nur knapp. Am Ende brachte Dortmund den Heimsieg jedoch Ã¼ber die Zeit.

