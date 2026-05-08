Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt

PrÃ¤sidentin Laura FernÃ¡ndez nach ihrer Vereidigung

In Costa Rica hat die rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin Laura FernÃ¡ndez ihr Amt angetreten. Die 39-jÃ¤hrige Politologin und Ex-Ministerin will rigoros gegen DrogenkriminalitÃ¤t vorgehen.

In Costa Rica hat die rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin Laura FernÃ¡ndez ihr Amt angetreten. Die 39-jÃ¤hrige Politologin und Ex-Ministerin legte am Freitag im Nationalstadion in der Hauptstadt San JosÃ© ihren Amtseid fÃ¼r eine vierjÃ¤hrige Amtszeit ab. Aus diesem Anlass hatte die Regierung des zentralamerikanischen Landes einen Feiertag ausgerufen.



FernÃ¡ndez hatte die PrÃ¤sidentschaftswahl im Februar mit klarer Mehrheit gewonnen. Sie war mit dem Versprechen angetreten, rigoros gegen die DrogenkriminalitÃ¤t im Land vorzugehen. Sie bezeichnete El Salvadors PrÃ¤sident Nayib Bukele als ihr Vorbild, der mit eiserner Faust gegen kriminelle Banden vorgeht.Â Nach seinem Vorbild will FernÃ¡ndez ein HochsicherheitsgefÃ¤ngnis in Costa Rica bauen, Strafen fÃ¼r Kriminelle erhÃ¶hen und in unruhigen Gebieten des Landes den Ausnahmezustand ausrufen.



FernÃ¡ndez trat fÃ¼r die konservative Partei PPSO des bisherigen PrÃ¤sidenten Rodrigo Chaves an, der gemÃ¤ÃŸ der Verfassung des Landes nicht fÃ¼r eine zweite Amtszeit kandidieren durfte. FernÃ¡ndez hat ihn nun allerdings als Super-Minister fÃ¼r die politische und Wirtschaftsagenda ihrer Regierung ins Kabinett geholt.



Das 5,2-Millionen-Einwohner-Land in Zentralamerika genieÃŸt wegen seiner stabilen demokratischen VerhÃ¤ltnisse und seiner NaturschÃ¶nheiten international einen guten Ruf und ist bei Touristen beliebt. Allerdings hat in Costa Rica die GewaltkriminalitÃ¤t deutlich zugenommen, weshalb Fragen der Sicherheit bei den Wahlen eine zentrale Rolle spielten.