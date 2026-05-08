Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin bereits einen Waffenstillstand fÃ¼r den 8. und 9. Mai angekÃ¼ndigt und die Ukraine zuvor eine unbefristete Waffenruhe ab dem 6. Mai gefordert hatte, hat sich nun auch US-PrÃ¤sident Donald Trump zu Wort gemeldet.



"Ich freue mich, bekannt geben zu dÃ¼rfen, dass es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen dreitÃ¤gigen Waffenstillstand (9., 10. und 11. Mai) geben wird", schrieb er auf seiner persÃ¶nlichen Plattform. "Dieser Waffenstillstand umfasst die Einstellung aller Kampfhandlungen sowie einen Gefangenenaustausch von jeweils 1.000 Gefangenen pro Land."



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj bestÃ¤tigte Trumps Aussagen. Im Rahmen des von der US-Seite vermittelten Verhandlungsprozesses "haben wir die Zustimmung Russlands erhalten, einen Gefangenenaustausch im VerhÃ¤ltnis 1.000 zu 1.000 durchzufÃ¼hren", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. "AuÃŸerdem muss am 9., 10. und 11. Mai eine Waffenruhe in Kraft treten. Die Ukraine setzt sich konsequent dafÃ¼r ein, ihre BÃ¼rger aus russischer Gefangenschaft nach Hause zu holen. Ich habe unser Team angewiesen, umgehend alle notwendigen Vorbereitungen fÃ¼r den Austausch zu treffen."



Anlass fÃ¼r den Zeitpunkt sind die Feierlichkeiten zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Ukraine gedenkt am 8. Mai der Kriegsopfer, Russland hÃ¤lt am 9. Mai zum Tag des Sieges eine MilitÃ¤rparade auf dem Roten Platz in Moskau ab. Bereits am Freitag warfen sich die Ukraine und Russland gegenseitig vor, die einseitig erklÃ¤rten Feuerpausen zu verletzen. Die russische Seite sprach von mehr als 1.000 VerstÃ¶ÃŸe in der Konfliktzone und Drohnenangriffen bei Moskau. Die ukrainische Seite erklÃ¤rte, dass Russland weiterhin ihre Stellungen angreife.

