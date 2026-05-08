Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen

Weltkriegsgedenken in Moskau

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat fÃ¼r Samstag den Beginn einer dreitÃ¤gigen Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland verkÃ¼ndet. Kiew und Moskau bestÃ¤tigten dies sowie einen Austausch von Kriegsgefangenen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat fÃ¼r Samstag den Beginn einer dreitÃ¤gigen Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland verkÃ¼ndet. Die beiden LÃ¤nder hÃ¤tten eine Feuerpause bis einschlieÃŸlich Montag sowie den Austausch von jeweils tausend Kriegsgefangenen vereinbart, erklÃ¤rte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er hoffe, dies sei "der Anfang vom Ende eines sehr langen, tÃ¶dlichen und hart gefÃ¼hrten Krieges", erklÃ¤rte der US-PrÃ¤sident.



Wie unmittelbar danach bekannt wurde, ordnete der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj per Dekret an, dass sein Land die fÃ¼r Samstag geplante russische Parade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 81 Jahren nicht unter Beschuss nimmt. "FÃ¼r die Dauer der Parade" am Samstag ab 10.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MESZ) werde der Rote Platz in Moskau "vom Plan fÃ¼r den Einsatz ukrainischer Waffen ausgenommen", heiÃŸt es in der Anordnung, die auf der Website des PrÃ¤sidialamts verÃ¶ffentlicht wurde.



Selenskyj bestÃ¤tigte Ã¼berdies, dass die Feuerpause am Samstag, Sonntag und Montag gelte und dass Russland einem Gefangenenaustausch zugestimmt habe. Auch der auÃŸenpolitische Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin, Juri Uschakow, bestÃ¤tigte Feuerpause und Gefangenenaustausch.Â



Die russische FÃ¼hrung hatte fÃ¼r Freitag und Samstag bereits einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Dennoch Ã¼berzogen sich Russland und die Ukraine am Freitag gegenseitig mit Angriffen.



Am Samstag gedenkt Russland des Siegs Ã¼ber Nazi-Deutschland vor 81 Jahren. Zur Feier des Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs ist in Moskau eine MilitÃ¤rparade geplant. Anders als in den vergangenen Jahren sollen aber keine Panzer oder anderes schweres militÃ¤risches GerÃ¤t auffahren. AuÃŸerdem wurden Internetsperren verhÃ¤ngt. Auch die Zahl der auslÃ¤ndischen GÃ¤ste ist geringer als Ã¼blich â€“ laut Kreml werden lediglich die Staatschefs von Belarus, Malaysia und Laos anwesend sein.



Ãœberschattet wurden die Vorbereitungen von mÃ¶glicherweise drohenden ukrainischen Angriffen auf Moskau. Der ukrainische Staatschef Selenskyj hatte auslÃ¤ndische Politiker vorab vor der Teilnahme an der MilitÃ¤rparade in der russischen Hauptstadt gewarnt. "Wir haben auch Meldungen aus einigen an Russland angrenzenden Staaten erhalten, wonach deren Vertreter vorhaben, nach Moskau zu reisen", sagte er am Donnerstag. "Ein seltsamer Wunsch, gerade in diesen Tagen. Wir raten davon ab."



Das russische Verteidigungsministerium hatte mit einem Vergeltungsangriff gedroht, sollte die Ukraine das russische Weltkriegsgedenken am 9. Mai attackieren. Moskau rief die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew und auslÃ¤ndische Diplomaten auf, die Stadt "rechtzeitig" zu verlassen.