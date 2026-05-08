Die Berliner SPD hat eine neue Doppelspitze. Bei einem Landesparteitag in der Bundeshauptstadt wÃ¤hlte jeweils eine groÃŸe Mehrheit der anwesenden Mitglieder am Freitag Steffen Krach und Bettina KÃ¶nig zu Vorsitzenden der Landespartei. Der ehemalige StaatssekretÃ¤r Krach ist Spitzenkandidat der SPD fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl im September. KÃ¶nig ist Mitglied des Abgeordnetenhauses undÂ gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.
Die Wahl war nÃ¶tig geworden, nachdem die bisherigen Vorsitzenden Nicola BÃ¶cker-Giannini und Martin Hikel im November ihren RÃ¼ckzug angekÃ¼ndigt hatten. Sie zogen damit Konsequenzen aus parteiinternem Gegenwind.
Politik
Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden
- AFP - 8. Mai 2026, 21:04 Uhr
Die Berliner SPD hat eine neue Doppelspitze. Bei einem Landesparteitag in der Bundeshauptstadt wÃ¤hlte jeweils eine groÃŸe Mehrheit der anwesenden Mitglieder Steffen Krach und Bettina KÃ¶nig zu Vorsitzenden der Landespartei.
Die Berliner SPD hat eine neue Doppelspitze. Bei einem Landesparteitag in der Bundeshauptstadt wÃ¤hlte jeweils eine groÃŸe Mehrheit der anwesenden Mitglieder am Freitag Steffen Krach und Bettina KÃ¶nig zu Vorsitzenden der Landespartei. Der ehemalige StaatssekretÃ¤r Krach ist Spitzenkandidat der SPD fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl im September. KÃ¶nig ist Mitglied des Abgeordnetenhauses undÂ gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.
Weitere Meldungen
Die Labour-Partei des britischen Premierministers Keir Starmer hat auÃŸer bei den Kommunalwahlen in England auch bei der Regionalwahl in Wales eine herbe Niederlage erlitten. LautMehr
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) rechnet fÃ¼r 2027 mit einem deutlich hÃ¶heren Defizit in der gesetzlichen Pflegeversicherung als bislang erwartet. Das DefizitMehr
Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die regierende CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st laut einer Umfrage mit groÃŸem Abstand vor allen anderenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich gegen Bestrebungen gestellt, CO2-Bepreisungsmechanismen wieder abzuschaffen. "DieMehr
Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶sten Energiekrise wollen die sÃ¼dostasiatischen Asean-Staaten baldmÃ¶glichst ein Rahmenabkommen zur Energiesicherheit schlieÃŸen. NachMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Defizit in der gesetzlichen Pflegeversicherung wird im kommenden Jahr wesentlich grÃ¶ÃŸer sein als bislang angenommen. Wie die "FrankfurterMehr