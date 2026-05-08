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Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden

  • AFP - 8. Mai 2026, 21:04 Uhr
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Die Berliner SPD hat eine neue Doppelspitze. Bei einem Landesparteitag in der Bundeshauptstadt wÃ¤hlte jeweils eine groÃŸe Mehrheit der anwesenden Mitglieder Steffen Krach und Bettina KÃ¶nig zu Vorsitzenden der Landespartei.

Die Berliner SPD hat eine neue Doppelspitze. Bei einem Landesparteitag in der Bundeshauptstadt wÃ¤hlte jeweils eine groÃŸe Mehrheit der anwesenden Mitglieder am Freitag Steffen Krach und Bettina KÃ¶nig zu Vorsitzenden der Landespartei. Der ehemalige StaatssekretÃ¤r Krach ist Spitzenkandidat der SPD fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl im September. KÃ¶nig ist Mitglied des Abgeordnetenhauses undÂ gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

Die Wahl war nÃ¶tig geworden, nachdem die bisherigen Vorsitzenden Nicola BÃ¶cker-Giannini und Martin Hikel im November ihren RÃ¼ckzug angekÃ¼ndigt hatten. Sie zogen damit Konsequenzen aus parteiinternem Gegenwind.

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