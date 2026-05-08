Niederlage fÃ¼r US-Demokraten im Streit um Wahlkreiszuschnitte in Virginia

Vor einem Wahllokal in Virginia

Im Streit um Wahlkreiszuschnitte haben die US-Demokraten eine juristische Niederlage erlitten: Das Oberste Gericht im Bundesstaat Virginia erklÃ¤rte eine neue Wahlkreiskarte fÃ¼r unrechtmÃ¤ÃŸig, von denen sie sich vier zusÃ¤tzliche Abgeordnete in Washington erhofft hatten.

Im Streit um Wahlkreiszuschnitte haben die US-Demokraten eine juristische Niederlage erlitten: Das Oberste Gericht im Bundesstaat Virginia erklÃ¤rte am Freitag eine neue Wahlkreiskarte fÃ¼r unrechtmÃ¤ÃŸig, die die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger in einem Referendum gebilligt hatten. Die Demokraten in dem OstkÃ¼stenstaat hatten sich von dem Neuzuschnitt vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington bei den Zwischenwahlen im November erhofft.



Der Supreme Court von Virginia kippte den Neuzuschnitt mit der BegrÃ¼ndung, bei dem Referendum seien die verfassungsmÃ¤ÃŸigen Verfahren nicht eingehalten worden. Dadurch sei das Ergebnis der Abstimmung vom April "null und nichtig", erklÃ¤rten die Richter.



US-PrÃ¤sident Donald Trump nannte das Urteil einen "riesigen Sieg" fÃ¼r seine Republikaner. Derzeit ist Virginia in Washington durch fÃ¼nf republikanische und sechs demokratische Abgeordnete vertreten. Die Demokraten in dem Bundesstaat mit fast neun Millionen Einwohnern hatten durch die neuen Wahlkreise auf eine Mehrheit von zehn zu eins gehofft.



PrÃ¤sident Trump hatte den Rechtsstreit ausgelÃ¶st. Er drÃ¤ngte von Republikanern gefÃ¼hrte Bundesstaaten wie Texas und Florida dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die knappe republikanische Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus vor einer drohenden Niederlage bei den Zwischenwahlen zu schÃ¼tzen. Dies lÃ¶ste ein regelrechtes Wettrennen republikanisch und demokratisch regierter Bundesstaaten aus.



Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder fÃ¼r Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt Ã¼blicherweise alle zehn Jahre nach einer VolkszÃ¤hlung; turnusgemÃ¤ÃŸ wÃ¤re dies erst 2030 der Fall gewesen und nicht bereits in diesem Jahr.Â