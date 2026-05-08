2. Bundesliga: Paderborn rettet Remis - Kaiserslautern siegreich

Sebastian Klaas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Paderborn/Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Paderborn 07 hat sich am 33. Spieltag der 2. Bundesliga nach einem zwischenzeitlichen RÃ¼ckstand noch ein 2:2 gegen den Karlsruher SC gesichert.



Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute in FÃ¼hrung. Nach mehreren Aktionen im Strafraum reagierte Filip Bilbija am schnellsten und traf zum 1:0. Karlsruhe arbeitete sich danach zunehmend in die Partie und kam vor der Pause bereits zu guten MÃ¶glichkeiten.



Nach dem Seitenwechsel blieb Paderborn zunÃ¤chst gefÃ¤hrlicher, verpasste jedoch den zweiten Treffer. Stattdessen schlugen die GÃ¤ste innerhalb weniger Minuten doppelt zu: Fabian Schleusener erzielte in der 75. Minute den Ausgleich, ehe Shio Fukuda mit einem prÃ¤zisen Distanzschuss in der 79. Minute das Spiel drehte. Paderborn stemmte sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage und wurde belohnt. Sebastian Klaas traf in der 85. Minute zum 2:2-Endstand.



Der 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Heimspiel der Saison mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen und damit die Negativserie der vergangenen Wochen beendet. Vor heimischer Kulisse legten die PfÃ¤lzer frÃ¼h vor. Marlon Ritter verwandelte in der 15. Minute einen StrafstoÃŸ sicher zur FÃ¼hrung. Die GÃ¤ste aus Bielefeld zeigten sich anschlieÃŸend verbessert und erspielten sich mehrere Chancen, lieÃŸen diese jedoch ungenutzt.



Mitten in die offensive Phase der Arminia hinein erhÃ¶hte Kaiserslautern. Simon Asta wurde in der 29. Minute im Strafraum freigespielt und schob zum 2:0 ein. Nach der Pause bemÃ¼hten sich die Ostwestfalen um den Anschluss, fanden gegen die kompakte Defensive der Gastgeber aber kaum LÃ¶sungen. Kaiserslautern brachte den Vorsprung letztlich ohne grÃ¶ÃŸere Probleme Ã¼ber die Zeit.

