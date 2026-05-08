Sport

2. Bundesliga: Paderborn rettet Remis - Kaiserslautern siegreich

  • dts - 8. Mai 2026, 20:32 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Paderborn rettet Remis - Kaiserslautern siegreich
Sebastian Klaas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Paderborn/Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Paderborn 07 hat sich am 33. Spieltag der 2. Bundesliga nach einem zwischenzeitlichen RÃ¼ckstand noch ein 2:2 gegen den Karlsruher SC gesichert.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute in FÃ¼hrung. Nach mehreren Aktionen im Strafraum reagierte Filip Bilbija am schnellsten und traf zum 1:0. Karlsruhe arbeitete sich danach zunehmend in die Partie und kam vor der Pause bereits zu guten MÃ¶glichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel blieb Paderborn zunÃ¤chst gefÃ¤hrlicher, verpasste jedoch den zweiten Treffer. Stattdessen schlugen die GÃ¤ste innerhalb weniger Minuten doppelt zu: Fabian Schleusener erzielte in der 75. Minute den Ausgleich, ehe Shio Fukuda mit einem prÃ¤zisen Distanzschuss in der 79. Minute das Spiel drehte. Paderborn stemmte sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage und wurde belohnt. Sebastian Klaas traf in der 85. Minute zum 2:2-Endstand.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Heimspiel der Saison mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen und damit die Negativserie der vergangenen Wochen beendet. Vor heimischer Kulisse legten die PfÃ¤lzer frÃ¼h vor. Marlon Ritter verwandelte in der 15. Minute einen StrafstoÃŸ sicher zur FÃ¼hrung. Die GÃ¤ste aus Bielefeld zeigten sich anschlieÃŸend verbessert und erspielten sich mehrere Chancen, lieÃŸen diese jedoch ungenutzt.

Mitten in die offensive Phase der Arminia hinein erhÃ¶hte Kaiserslautern. Simon Asta wurde in der 29. Minute im Strafraum freigespielt und schob zum 2:0 ein. Nach der Pause bemÃ¼hten sich die Ostwestfalen um den Anschluss, fanden gegen die kompakte Defensive der Gastgeber aber kaum LÃ¶sungen. Kaiserslautern brachte den Vorsprung letztlich ohne grÃ¶ÃŸere Probleme Ã¼ber die Zeit.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister
    Bundesliga: Dortmund schlÃ¤gt Frankfurt und wird Vizemeister

    Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat am 33. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt mit 3:2 besiegt und sich damit vorzeitig die Vizemeisterschaft gesichert.

    Mehr
    Experten fordern Absetzung der halbautomatischen Abseitserkennung
    Experten fordern Absetzung der halbautomatischen Abseitserkennung

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Drei PrÃ¼f-Experten fordern den Deutschen FuÃŸball-Bund (DFB) und die Deutsche FuÃŸball Liga (DFL) auf, die in der FuÃŸball-Bundesliga

    Mehr
    Freiburg erreicht erstmals Europa-League-Finale
    Freiburg erreicht erstmals Europa-League-Finale

    Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat mit einem 3:1-Erfolg gegen Sporting Braga den Einzug ins Finale der Europa League geschafft und damit die 1:2-Niederlage

    Mehr
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Deutsche Exporte im MÃ¤rz leicht gestiegen - Probleme wegen Iran-Kriegs erwartet
    Frauenanteil in Dax-AufsichtsrÃ¤ten bleibt unter 40 Prozent - und sie gehen frÃ¼her
    Frauenanteil in Dax-AufsichtsrÃ¤ten bleibt unter 40 Prozent - und sie gehen frÃ¼her
    Hisbollah-Miliz feuert Raketen auf Israel ab - Mindestens elf Tote im Libanon
    Hisbollah-Miliz feuert Raketen auf Israel ab - Mindestens elf Tote im Libanon
    Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt
    Rechtsgerichtete PrÃ¤sidentin FernÃ¡ndez in Costa Rica vereidigt
    Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
    Trump verkÃ¼ndet dreitÃ¤gige Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
    Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen
    Trump: Ab Samstag dreitÃ¤gige Feuerpause in Ukraine-Krieg - Kiew und Moskau bestÃ¤tigen
    Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden
    Berliner SPD wÃ¤hlt Spitzenkandidat Krach und Abgeordnete KÃ¶nig zu neuen Vorsitzenden
    Niederlage fÃ¼r US-Demokraten im Streit um Wahlkreiszuschnitte in Virginia
    Niederlage fÃ¼r US-Demokraten im Streit um Wahlkreiszuschnitte in Virginia

    Top Meldungen

    Schneider pocht auf Beibehaltung von CO2-Bepreisung
    Schneider pocht auf Beibehaltung von CO2-Bepreisung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich gegen Bestrebungen gestellt, CO2-Bepreisungsmechanismen wieder abzuschaffen. "Die

    Mehr
    Iran-Krieg: Asean-Staaten planen gemeinsame Treibstoff-Reserven
    Iran-Krieg: Asean-Staaten planen gemeinsame Treibstoff-Reserven

    Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶sten Energiekrise wollen die sÃ¼dostasiatischen Asean-Staaten baldmÃ¶glichst ein Rahmenabkommen zur Energiesicherheit schlieÃŸen. Nach

    Mehr
    Pflegeversicherung: MilliardenlÃ¼cke grÃ¶ÃŸer als angenommen
    Pflegeversicherung: MilliardenlÃ¼cke grÃ¶ÃŸer als angenommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Defizit in der gesetzlichen Pflegeversicherung wird im kommenden Jahr wesentlich grÃ¶ÃŸer sein als bislang angenommen. Wie die "Frankfurter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts