Wirtschaft

Auf Trumps Wunsch: US-BÃ¶rsenaufsicht will keine Quartalsberichte mehr verlangen

  • AFP - 5. Mai 2026, 21:22 Uhr
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Eine Pappfigur von Trump an der Wall Street
Bild: AFP

Die US-BÃ¶rsenaufsicht will auf Wunsch von PrÃ¤sident Donald Trump die Berichtspflichten fÃ¼r Unternehmen lockern. Sie sollen nur noch alle sechs Monate ihre GeschÃ¤ftszahlen vorlegen und nicht mehr jedes Quartal.

Die US-BÃ¶rsenaufsicht will auf Wunsch von PrÃ¤sident Donald Trump die Berichtspflichten fÃ¼r Unternehmen lockern. BÃ¶rsennotierte Konzerne sollen laut einem am Dienstag prÃ¤sentierten Vorschlag nur noch alle sechs Monate ihre GeschÃ¤ftszahlen vorlegen mÃ¼ssen und nicht mehr jedes Quartal. Die Ã–ffentlichkeit hat nun 60 Tage Zeit zur Kommentierung.

Trump hatte die BÃ¶rsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bereits in seiner ersten Amtszeit im Jahr 2018 angewiesen, eine Abschaffung der vierteljÃ¤hrlichen Berichtspflicht zu prÃ¼fen. Der Immobilienunternehmer begrÃ¼ndete dies mit "grÃ¶ÃŸerer FlexibilitÃ¤t" und niedrigeren Kosten.

Damit folgen die USA einem EU-Modell, das in der Transparenzrichtlinie festgeschrieben ist und seit 2015 gilt. Allerdings legen viele europÃ¤ische Firmen weiter freiwillig Quartalsberichte vor, obwohl sie nur zu halbjÃ¤hrlichen Mitteilungen verpflichtet sind.

Die SEC kontrolliert den US-Wertpapierhandel. Sie war 1934 wÃ¤hrend der Wirtschaftskrise nach dem BÃ¶rsencrash von 1929 gegrÃ¼ndet worden.

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