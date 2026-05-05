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Hollywood-Star John Malkovich erhÃ¤lt kroatische StaatsbÃ¼rgerschaft

  • AFP - 5. Mai 2026, 21:10 Uhr
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John Malkovich hat kroatische UrgroÃŸeltern
Bild: AFP

US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe 'eine neue Rolle Ã¼bernommen und ist kroatischer StaatsbÃ¼rger geworden', erklÃ¤rte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic.

US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe "eine neue Rolle Ã¼bernommen und ist kroatischer StaatsbÃ¼rger geworden", erklÃ¤rte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic am Dienstag im Onlinedienst X nach einer feierlichen Zeremonie.Â 

Auch MinisterprÃ¤sident Andrej Plenkovic begrÃ¼ÃŸte Malkovich als neuen Landsmann. "Johns lange Karriere und sein kÃ¼nstlerischer Erfolg sind eine groÃŸe Inspiration fÃ¼r jÃ¼ngere Generationen", sagte er. Er fÃ¼gte hinzu: "Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt."

Malkovichs UrgroÃŸmutter und UrgroÃŸvater wanderten aus Ozalj in Zentralkroatien in die Vereinigten Staaten aus. Der 72-JÃ¤hrige hat sich bereits mehrfach in dem Balkanland aufgehalten, sowohl privat als auch als Gast bei TheaterauffÃ¼hrungen.

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