US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe "eine neue Rolle Ã¼bernommen und ist kroatischer StaatsbÃ¼rger geworden", erklÃ¤rte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic am Dienstag im Onlinedienst X nach einer feierlichen Zeremonie.Â
Auch MinisterprÃ¤sident Andrej Plenkovic begrÃ¼ÃŸte Malkovich als neuen Landsmann. "Johns lange Karriere und sein kÃ¼nstlerischer Erfolg sind eine groÃŸe Inspiration fÃ¼r jÃ¼ngere Generationen", sagte er. Er fÃ¼gte hinzu: "Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt."
Malkovichs UrgroÃŸmutter und UrgroÃŸvater wanderten aus Ozalj in Zentralkroatien in die Vereinigten Staaten aus. Der 72-JÃ¤hrige hat sich bereits mehrfach in dem Balkanland aufgehalten, sowohl privat als auch als Gast bei TheaterauffÃ¼hrungen.
Lifestyle
Hollywood-Star John Malkovich erhÃ¤lt kroatische StaatsbÃ¼rgerschaft
- AFP - 5. Mai 2026, 21:10 Uhr
US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe 'eine neue Rolle Ã¼bernommen und ist kroatischer StaatsbÃ¼rger geworden', erklÃ¤rte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic.
US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe "eine neue Rolle Ã¼bernommen und ist kroatischer StaatsbÃ¼rger geworden", erklÃ¤rte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic am Dienstag im Onlinedienst X nach einer feierlichen Zeremonie.Â
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sechs Tage vor seinem mutmaÃŸlichen Amtsende hat Baden-WÃ¼rttembergs MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) am Donnerstag eine ArtMehr
Etwa 90.000 KunstgegenstÃ¤nde aus afrikanischen LÃ¤ndern befinden sich in franzÃ¶sischen Museen: Das Parlament in Paris hat mit einem am Donnerstag verabschiedeten GesetzMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Koalition zieht eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten laut einer Erhebung desMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten einen internen Leitfaden vorgelegt, wie sie VerstÃ¶ÃŸe gegen die neue Methanverordnung ahnden sollen.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der angespannten Haushaltslage und neuer SteuerausfÃ¤lle hat die Linke scharfe Kritik an der Bundesregierung geÃ¼bt undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat die KÃ¼rzungsplÃ¤ne von Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil beim Wohngeld scharfMehr