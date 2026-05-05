Krings will "Deutlichkeit" gegenÃ¼ber SPD erhÃ¶hen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende GÃ¼nter Krings (CDU) hat die Wiederwahl von Jens Spahn (CDU) als Unions-Fraktionschef als Zeichen der StabilitÃ¤t begrÃ¼ÃŸt, mahnt aber zugleich an, gegenÃ¼ber der SPD nun nochmal die Deutlichkeit zu erhÃ¶hen.
"Wir sind sicherlich nicht alleine, aber vielleicht in erster Linie fÃ¼r die StabilitÃ¤t auch dieser Regierung verantwortlich", sagte er dem TV-Sender "Welt" am Dienstag. "Und es gibt einen schÃ¶nen Satz, den ich auch manchmal im Wahlkreis hÃ¶re: `Ihr mÃ¼sst mal da richtig mit der Faust auf den Tisch hauen.`"
Seine Antwort darauf sei stets gewesen, dass davon im Zweifelsfall nicht einmal der Tisch beeindruckt sei, sondern man Ergebnisse liefern mÃ¼sse. Das mache man nicht, indem man den Gegner Ã¶ffentlich anzÃ¤hle. NatÃ¼rlich gebe es dazu Anlass und es jucke einen auch manchmal, auch ihn, aber meistens schlucke man das runter, weil man ein gutes Ergebnis wolle. "Und dann mÃ¼ssen wir noch in internen GesprÃ¤chen, glaube ich, nochmal die Deutlichkeit erhÃ¶hen." Das wisse nicht nur der Kanzler, sondern "das weiÃŸ die FraktionsfÃ¼hrung genauso".
Die Wiederwahl von Jens Spahn (CDU) zeige, dass die Fraktion sehr viel Wert auf StabilitÃ¤t lege - nicht, weil sie den Ernst der Lage nicht erkenne, sondern weil sie ihn gerade erkenne und gerade jetzt eine stabile, grÃ¶ÃŸte Bundestagsfraktion brauche, so Krings. Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte von Jens Spahn sagte Krings, niemanden erfreue es, wenn er als unbeliebt gelte. "Aber abgerechnet wird am Schluss."
Wichtiger sei ihm, dass man jetzt bei den Projekten vorankomme. Man habe am Anfang, in den ersten Monaten dieser Regierung sehr, sehr viel geliefert. "Und dann ist das Tempo vielleicht ein bisschen langsamer geworden. Da mÃ¼ssen wir jetzt wieder in dieses alte Tempo zurÃ¼ckkehren", forderte Krings.
Dabei mÃ¼sse die FraktionsfÃ¼hrung um Jens Spahn auch auf Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einwirken. "Ein Finanzminister muss wissen, dass sein Amt verlangt, dass man auch sparen kann und auch den Willen hat zum Sparen und vor allem bei konsumtiven Ausgaben. Und da darf auch kein Haus, auch kein SPD-Haus verschont werden." Das seien die Dinge, die die Menschen von der Union erwarten und die geliefert werden mÃ¼ssten. Das kÃ¶nne man gerne als Handschrift der Union bezeichnen.
Lifestyle
Krings will "Deutlichkeit" gegenÃ¼ber SPD erhÃ¶hen
- dts - 5. Mai 2026, 18:29 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende GÃ¼nter Krings (CDU) hat die Wiederwahl von Jens Spahn (CDU) als Unions-Fraktionschef als Zeichen der StabilitÃ¤t begrÃ¼ÃŸt, mahnt aber zugleich an, gegenÃ¼ber der SPD nun nochmal die Deutlichkeit zu erhÃ¶hen.
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