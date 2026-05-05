Lifestyle

Ausflug von Entenfamilie sorgt in Weimarer Innenstadt fÃ¼r Aufsehen

  • AFP - 5. Mai 2026, 15:38 Uhr
Bild vergrößern: Ausflug von Entenfamilie sorgt in Weimarer Innenstadt fÃ¼r Aufsehen
Ente mit KÃ¼ken
Bild: AFP

Der Ausflug einer Entenfamilie hat in der Innenstadt von Weimar in ThÃ¼ringen fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Entenmutter und ihre sechs KÃ¼ken wurden letztlich wohlbehalten zu einem Teich gebracht, wie die Polizei in Jena mitteilte.

Der Ausflug einer Entenfamilie hat in der Innenstadt von Weimar in ThÃ¼ringen fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Entenmutter und ihre sechs KÃ¼ken wurden letztlich wohlbehalten zu einem Teich gebracht, wie die Polizei in Jena am Dienstag mitteilte. Passanten fingen die kleinen AusreiÃŸer mit Kartons ein, damit sie nicht in den StraÃŸenverkehr gerieten. Die Entenmutter hielt sich wÃ¤hrenddessen in der Luft auf.

SchlieÃŸlich brachten die Helfer die Familie zu einem Teich in einen nahen Park. Die Polizei wurde am Ende nicht mehr benÃ¶tigt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Experten: Buckelwal
    Experten: Buckelwal "mit hoher Wahrscheinlichkeit" tot

    Stralsund (dts Nachrichtenagentur) - Experten des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund gehen davon aus, dass der in der Ostsee mehrfach gestrandete Buckelwal wohl nicht mehr lebt.

    Mehr
    US-Schauspieler Lively und Baldoni legen zÃ¤hen Rechtsstreit bei
    US-Schauspieler Lively und Baldoni legen zÃ¤hen Rechtsstreit bei

    Die US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni haben ihren jahrelangen schlagzeilentrÃ¤chtigen Rechtsstreit um VorwÃ¼rfe sexueller BelÃ¤stigung und Verleumdung

    Mehr
    Forsa: AfD weiter klar vor Union
    Forsa: AfD weiter klar vor Union

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD liegt in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst weiterhin klar an der Spitze. Laut aktuellem RTL/ntv-"Trendbarometer" kommt sie erneut auf

    Mehr
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
    Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
    Nach Trumps Drohung: EU drÃ¤ngt auf Einhaltung von Zolldeal
    Nach Trumps Drohung: EU drÃ¤ngt auf Einhaltung von Zolldeal
    Spritpreise: MineralÃ¶lkonzerne geben Tankrabatt bislang nur teilweise weiter
    Spritpreise: MineralÃ¶lkonzerne geben Tankrabatt bislang nur teilweise weiter
    Dobrindt kÃ¼ndigt schÃ¤rfere Abschiebepolitik und besseren Zivilschutz an
    Dobrindt kÃ¼ndigt schÃ¤rfere Abschiebepolitik und besseren Zivilschutz an
    Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle
    Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle
    Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger war bis Ende April in Psychiatrie
    Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger war bis Ende April in Psychiatrie
    Mitglied von Huthi-Miliz in MÃ¼nchen zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
    Mitglied von Huthi-Miliz in MÃ¼nchen zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
    Illegale Riesenparty in Frankreich endet nach fÃ¼nf Tagen - sechs Polizisten verletzt
    Illegale Riesenparty in Frankreich endet nach fÃ¼nf Tagen - sechs Polizisten verletzt
    15-JÃ¤hrige wegen Handy ermordet: Lebenslange Haft fÃ¼r Erzieherin in Niedersachsen
    15-JÃ¤hrige wegen Handy ermordet: Lebenslange Haft fÃ¼r Erzieherin in Niedersachsen

    Top Meldungen

    Ifo-Institut: Ã–lkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
    Ifo-Institut: Ã–lkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der seit 1. Mai geltende Tankrabatt der Bundesregierung kommt nur teilweise an den ZapfsÃ¤ulen an. Das zeigen nun auch aktuelle Berechnungen des

    Mehr
    Forsa: Mehrheit hÃ¤lt Steuerentlastung erst ab 100 Euro fÃ¼r spÃ¼rbar
    Forsa: Mehrheit hÃ¤lt Steuerentlastung erst ab 100 Euro fÃ¼r spÃ¼rbar

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die meisten BÃ¼rger wÃ¼rden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa erst ab einem dreistelligen Betrag im Monat von einer

    Mehr
    Wiese plÃ¤diert fÃ¼r Verzicht auf DiÃ¤tenerhÃ¶hung
    Wiese plÃ¤diert fÃ¼r Verzicht auf DiÃ¤tenerhÃ¶hung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD-Fraktion wÃ¤chst der Widerstand gegen die regulÃ¤re DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r Bundestagsabgeordnete in diesem Jahr. "Aus guten GrÃ¼nden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts