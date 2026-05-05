Der Ausflug einer Entenfamilie hat in der Innenstadt von Weimar in ThÃ¼ringen fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Entenmutter und ihre sechs KÃ¼ken wurden letztlich wohlbehalten zu einem Teich gebracht, wie die Polizei in Jena am Dienstag mitteilte. Passanten fingen die kleinen AusreiÃŸer mit Kartons ein, damit sie nicht in den StraÃŸenverkehr gerieten. Die Entenmutter hielt sich wÃ¤hrenddessen in der Luft auf.
SchlieÃŸlich brachten die Helfer die Familie zu einem Teich in einen nahen Park. Die Polizei wurde am Ende nicht mehr benÃ¶tigt.
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Ausflug von Entenfamilie sorgt in Weimarer Innenstadt fÃ¼r Aufsehen
- AFP - 5. Mai 2026, 15:38 Uhr
Der Ausflug einer Entenfamilie hat in der Innenstadt von Weimar in ThÃ¼ringen fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Entenmutter und ihre sechs KÃ¼ken wurden letztlich wohlbehalten zu einem Teich gebracht, wie die Polizei in Jena mitteilte.
Der Ausflug einer Entenfamilie hat in der Innenstadt von Weimar in ThÃ¼ringen fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Entenmutter und ihre sechs KÃ¼ken wurden letztlich wohlbehalten zu einem Teich gebracht, wie die Polizei in Jena am Dienstag mitteilte. Passanten fingen die kleinen AusreiÃŸer mit Kartons ein, damit sie nicht in den StraÃŸenverkehr gerieten. Die Entenmutter hielt sich wÃ¤hrenddessen in der Luft auf.
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