Experten: Buckelwal "mit hoher Wahrscheinlichkeit" tot

Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stralsund (dts Nachrichtenagentur) - Experten des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund gehen davon aus, dass der in der Ostsee mehrfach gestrandete Buckelwal wohl nicht mehr lebt.



"Da sich der Wal in einem extrem geschwÃ¤chten Zustand befand und nach frÃ¼heren Rettungsversuchen innerhalb kurzer Zeit immer wieder strandete, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er nicht genug Kraft besaÃŸ, um lÃ¤ngerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen und nicht mehr lebt", teilte das Museum am Dienstag mit.



Die letzte nachweisbare Sichtung des Buckelwales im offenen Meer erfolgte den Experten zufolge am 2. Mai um 9:24 Uhr mithilfe einer Drohne. Danach gab es keine weiteren unabhÃ¤ngig verifizierbaren Informationen Ã¼ber den Aufenthaltsort und die gesundheitliche Verfassung des Tieres mehr.



Das Museum, das selbst Forschungsprojekte zu Fragestellungen der Meeresumwelt durchfÃ¼hrt, pochte auf Nachweise fÃ¼r den Erfolg der privaten Rettungsmission. Denn unabhÃ¤ngig verifizierbare wissenschaftliche Informationen seien fÃ¼r den Umgang mit zukÃ¼nftigen Lebendstrandungen von GroÃŸwalen von enormer Bedeutung.



Man brauche das exakte Modell des Trackers, den Ort und die Art der Befestigung am Wal mit Fotonachweis, die kompletten Ã¼bertragenen Rohdaten sowie Zugriff zur Live-Ãœbertragung der Daten. Verifizierbare Informationen Ã¼ber den Zustand des Wales seien nicht nur von groÃŸem wissenschaftlichem und Ã¶ffentlichem Interesse, sondern sollten im Eigeninteresse der privaten Initiative erfolgen, schreiben die Wissenschaftler.



WÃ¤hrend es selten vorkommt, dass sich Buckelwale in die Ostsee verirren, werden jÃ¤hrlich mehrere Dutzend Schweinswale tot an der deutschen OstseekÃ¼ste gefunden - Studien gehen teils sogar von hunderten TodesfÃ¤llen pro Jahr in der westlichen Ostsee aus. Als grÃ¶ÃŸte Bedrohung fÃ¼r die MeeressÃ¤ugertiere gelten Stellnetze aus feinen NylonfÃ¤den, die fÃ¼r die Echoortung der Wale fast unsichtbar sind. Verfangen sich Schweinswale darin, kÃ¶nnen sie nicht mehr zum Atmen auftauchen und ertrinken. Die Schweinswal-Population in der zentralen Ostsee ist vom Aussterben bedroht, wÃ¤hrend auch die BestÃ¤nde der genetisch davon unterscheidbaren Population in der westlichen Ostsee deutlich zurÃ¼ckgehen.

