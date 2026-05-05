Dax legt weiter zu - Unicredit-Angebot fÃ¼r Commerzbank im Blick

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstagmittag seinen Erholungskurs fortgesetzt und die Vortagesverluste fast komplett ausgeglichen. Um 12:30 Uhr stand der Index bei 24.255 Punkten und damit 1,1 Prozent hÃ¶her als am Montagnachmittag.



FÃ¼r GesprÃ¤chsstoff sorgte am Dienstag das Ãœbernahmeangebot der italienischen GroÃŸbank Unicredit fÃ¼r die Commerzbank. Die Italiener bietet wie schon im MÃ¤rz angekÃ¼ndigt 0,485 eigene Aktien fÃ¼r eine Commerzbank-Aktie. Die bisherigen Anteilseigner haben zunÃ¤chst bis zum 16. Juni die MÃ¶glichkeit, auf das Angebot einzugehen, die Aktion kann aber bis zum 3. Juli verlÃ¤ngert werden.



Bei den Kursen vom Dienstagmittag entsprÃ¤che das Angebot 32,75 Euro fÃ¼r eine Commerzbank-Aktie, die werden aber derzeit fÃ¼r 35,20 Euro gehandelt.



Die heute verÃ¶ffentlichten Quartalszahlen von Rheinmetall verhalfen dem RÃ¼stungskonzern an die Spitze der Gewinnerliste im Dax. Die Zahlen von Fresenius Medical Care wurden dagegen eher mit EnttÃ¤uschung aufgenommen. Auch in der zweiten Reihe und an den anderen europÃ¤ischen HandelsplÃ¤tzen wurden die HandelsaktivitÃ¤ten unter anderem von den Zahlen von HSBC bestimmt.



"Insgesamt setzen die Investoren weiterhin auf die guten Ergebnisse als StÃ¼tze fÃ¼r den Aktienmarkt und fokussieren sich so weniger auf die Meldungen aus dem Nahen Osten", kommentierte Andreas Lipkow von CMC Markets den Handel. Aktuell falle es schwer, sich ein klares Bild aus der Nachrichtensituation zu bilden. Die Meldung, dass ein Containerschiff der Reederei Maersk unbeschadet durch die StraÃŸe von Hormus gefahren sei, habe dem Dax kurz nach Handelsstart etwas Auftrieb gegeben. "Die Anleger versuchen sich derzeit aus den einzelnen Informationsbruchteilen ein vollstÃ¤ndiges Bild zu machen", so Lipkow.



Der FTSE 100 sucht nach dem gestrigen Bankfeiertag vorerst sein neues Kursniveau. Insbesondere die Entwicklungen im Nahen Osten und die daraus entstandenen hÃ¶heren RohÃ¶lpreise lasten auf den Aktienkursen. Die Aktien von HSBC drÃ¼cken zusÃ¤tzlich auf die Stimmung, nachdem die Quartalszahlen zwar insgesamt gut ausfielen, jedoch nicht wirklich Ã¼berraschen konnten. In London prÃ¤gen Gewinnmitnahmen das aktuelle Gesamtbild. Die Energiekonzerne Shell und BP bilden hier allerdings ein gutes Gegengewicht.



Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 112,90 US-Dollar, das waren 151 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1694 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8551 Euro zu haben.

