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Merz verliert weiter an Zustimmung

  • dts - 5. Mai 2026, 11:57 Uhr
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Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz steht wegen seines Kommunikationsstils und mangelnden Vertrauens in der Kritik. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv halten nur noch 22 Prozent der BundesbÃ¼rger seine Ã„uÃŸerungen fÃ¼r angemessen. 73 Prozent sind der Meinung, er solle seine Worte sorgfÃ¤ltiger wÃ¤hlen.

Im Oktober 2025 waren noch 30 Prozent mit seinen Ã„uÃŸerungen zufrieden. Auch beim Vertrauen zeichnet sich ein dÃ¼steres Bild: Lediglich 11 Prozent glauben, dass es Merz im Laufe des Jahres gelingen wird, das Vertrauen der BÃ¼rger deutlich zurÃ¼ckzugewinnen. Eine groÃŸe Mehrheit von 82 Prozent traut ihm das nicht zu.

Die Zustimmung gegenÃ¼ber dem Kanzler nimmt daher immer weiter ab - selbst unter AnhÃ¤ngern der Union fordert inzwischen eine Mehrheit einen vorsichtigeren Kommunikationsstil. FÃ¼r die Umfrage wurden 1.002 Personen im Zeitraum vom 30. April und 4. Mai 2026 befragt.

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