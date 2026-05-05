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Stars prÃ¤sentieren sich bei Met-Gala in New York in ausgefallenem Stil

  • AFP - 5. Mai 2026, 05:55 Uhr
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US-SÃ¤ngerin Beyonce bei der Met-Gala
Bild: AFP

Unter dem Motto 'Mode ist Kunst' prÃ¤sentierten sich die grÃ¶ÃŸten Stars aus der Film-, Musik-, Sport- und Modewelt am Montag in ausgefallenem Stil auf dem roten Teppich der Met-Gala in New York.

Unter dem Motto "Mode ist Kunst" prÃ¤sentierten sich die grÃ¶ÃŸten Stars aus der Film-, Musik-, Sport- und Modewelt am Montag in ausgefallenem Stil auf dem roten Teppich der Met-Gala in New York. Die US-SÃ¤ngerin Beyonce, die erstmals seit einem Jahrzehnt an der wichtigsten Nacht der Modewelt teilnahm und Co-Gastgeberin war, erschien in einem juwelenbesetzten Skelettkleid, Ã¼ber dem ein Federumhang und ein Kopfschmuck thronten.

ErÃ¶ffnet wurde der WohltÃ¤tigkeitsball von der US-Tennisspielerin Venus Williams und der US-australischen Schauspielerin Nicole Kidman, die beide ebenfalls Gastgeberinnen waren. Kidman erschien in einem schimmernden roten Chanel-Kleid mit langen Ã„rmeln und breiten FederbÃ¼ndchen, wÃ¤hrend Williams ein schwarzes Swarovski-Kristallkleid mit aufwendigem Halsornament trug.

Als nÃ¤chstes folgten Stars wie die Rock-Ikonen Madonna und Cher sowie das Musiker-Paar Asap Rocky und Rihanna. Der lateinamerikanische SÃ¤nger Bad Bunny, der zuletzt mit seinem Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow fÃ¼r Aufsehen gesorgt hatte, erschien mit Prothesen und einer weiÃŸen PerÃ¼cke als alter Mann verkleidet auf dem roten Teppich.

Auch zahlreiche Modedesignerinnen und -designer waren in New York zugegen, darunter Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney, Anthony Vaccarello und Haider Ackermann. Auch die Sportwelt war vertreten, wobei besonders der Auftritt der US-chinesischen Skifahrerin Eileen Gu auffiel: Sie trug ein Kleid, das Ã¼ber einen eingebauten Seifenblasen-Macher verfÃ¼gte.

Einen Ãœberraschungsauftritt legte zudem die US-Schauspielerin Blake Lively hin: Sie erschien auf dem roten Teppich in New York nur wenige Stunden nachdem bekanntgeworden war, dass sie sich mit ihrem Kollegen Justin Baldoni auf eine Beilegung ihres schlagzeilentrÃ¤chtigen Rechtsstreits geeinigt hatte. Lively hatte Baldoni in einer Klage sexuelle BelÃ¤stigung bei den Dreharbeiten zum Film "Nur noch ein einziges Mal" vorgeworfen.

Mit der Gala wurde auch die ErÃ¶ffnung der Ausstellung "Costume Art" im Modeinstitut des Metropolitan Museum of Art's gefeiert.

Die Met Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Sie finanziert die Modeabteilung des Metropolitan Museums. Jahrzehntelang war sie ein Treffen der New Yorker High Society.Â Seitdem "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour in den 90er Jahren die Organisation Ã¼bernahm, verwandelte sich die Gala in eines der wichtigsten Schaulaufen der Reichen und BerÃ¼hmten, bei dem Stars darin wetteifern, mÃ¶glichst spektakulÃ¤re Outfits vorzufÃ¼hren.Â 

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