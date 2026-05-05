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Energiekrise: Schnieder lehnt Tempolimit weiterhin ab

  • dts - 5. Mai 2026
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Aral-Tankstelle an einer Autobahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der Empfehlung der Internationalen Energieagentur (IEA), wegen der fossilen Energiekrise die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen um mindestens 10 km/h zu senken, hat sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gegen die MaÃŸnahme ausgesprochen.

"Der Staat muss nicht Ã¼berall die Nanny sein und jedem erklÃ¤ren, was gut und richtig ist", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe). Ein Tempolimit halte er daher fÃ¼r unnÃ¶tig.

Er setze bei dem Thema auf die Vernunft der BÃ¼rger. "Wer jetzt noch nicht kapiert hat, dass er bei 180 oder 200 auf der Autobahn den Tank viel schneller leer fÃ¤hrt und damit das Portemonnaie auch schneller leer macht als bei 120 oder 130, dem ist nicht mehr zu helfen", so Schnieder.

Auf die Frage, ob er bestimmte Schritte wie Fahrverbote, autofreie Sonntage oder ein Tempolimit ausschlieÃŸe, antwortete Schnieder, es gebe sinnvollere und weniger sinnvolle MaÃŸnahmen. Das mÃ¼sse man immer abwÃ¤gen. Wenn der Sprit teuer sei, spÃ¼re das jeder selbst.

Die Internationale Energieagentur (IEA) ruft Regierungen zu gezielten, kurzfristigen MaÃŸnahmen auf, um die Nachfrage nach fossilen Rohstoffen zu senken. Konkret schlÃ¤gt sie vor, den Ã¶ffentlichen Personennahverkehr sowie den Kauf oder das Leasing von Elektroautos, WÃ¤rmepumpen und modernen Elektroherden insbesondere fÃ¼r Haushalte mit geringem Einkommen zu fÃ¶rdern.

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