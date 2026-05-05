HaÃŸelmann kritisiert Merz und bietet Hilfe fÃ¼r Reformen an

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) massiv kritisiert, der zunehmend zerstrittenen schwarz-roten Koalition aber Hilfe angeboten. "Dieser Kanzler hat in der Vergangenheit jeden Tag die Ampelkoalition massiv kritisiert", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe). "Er wusste immer alles besser. Und jetzt ergeht er sich in Selbstmitleid. Was soll das?"



Es sei immer das Gleiche, so HaÃŸelmann. "Erst weckt er hohe Erwartungen, dann beschimpft er die Leute, am Ende kann er immer nur eine minimal kleine Antwort prÃ¤sentieren. Auf diese Weise enttÃ¤uscht er viele Menschen", erklÃ¤rte die GrÃ¼nen-Politikerin. "Mein Eindruck ist, um es mit einem Bild aus dem FuÃŸball zu sagen: Friedrich Merz ist nicht auf dem Platz."



Merz habe Olaf Scholz als "Klempner der Macht" bezeichnet. Jetzt werde deutlich, dass er die AnsprÃ¼che selbst nicht erfÃ¼lle. "Ein guter Klempner der Macht ist im Kanzleramt jedenfalls nicht zu sehen."



Dabei habe Merz mit dem von den GrÃ¼nen mitverhandelten SondervermÃ¶gen die besten finanziellen Bedingungen. Die Koalition mÃ¼sste in marode Infrastruktur, Klimaschutz und die Bahn investieren und "da richtig Schwung reinbringen", sagte HaÃŸelmann. So gute Voraussetzungen hÃ¤tten Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD) nicht gehabt. "Dass dennoch so wenig rauskommt, irritiert nicht nur mich. Es ist fahrlÃ¤ssig."



Die GrÃ¼nen-Fraktionschefin sagte weiter, wenn es um wichtige Dinge gehe, die das Land voranbringen, seien die GrÃ¼nen bereit, Verantwortung zu Ã¼bernehmen. Wenn es um sinnvolle Reformen im Sozialstaat gehe, dann sei mit ihnen zu rechnen. "Aber das, was die Bundesregierung tut, folgt keinem schlÃ¼ssigen Konzept und wird das Leben der Menschen weder besser noch gerechter machen", sagte sie.



Die GrÃ¼nen wollten, dass sich fÃ¼r die BÃ¼rger etwas zum Guten verbessere. Das gelte auch fÃ¼r die AbhÃ¤ngigkeit von fossilen Energien. Die mÃ¼sse man verringern, statt sie weiter zu zementieren. "Hier versagen Kanzler und Koalition."



HaÃŸelmann erklÃ¤rte, dass die GrÃ¼nen nicht auf ein vorzeitiges Ende der Regierung setzten. "Ich finde es verantwortungslos, sich damit abzufinden, dass es schlecht lÃ¤uft", sagte sie. "Meine Erwartung an diese Regierung ist klar: ReiÃŸt euch zusammen und liefert."

