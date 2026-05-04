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Kanzleramtschef pocht auf spÃ¤teren Renteneintritt

  • dts - 4. Mai 2026, 22:32 Uhr
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Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich fÃ¼r einen spÃ¤teren Renteneintritt ausgesprochen. Eine Rentenkommission werde "in KÃ¼rze im Juni ihre Ergebnisse vorlegen", sagte Frei der ntv-Sendung "Pinar Atalay" am Montag. Er sei sich sicher, "dass die auch VorschlÃ¤ge zur Lebensarbeitszeit machen werden".

Auf die Frage, welches Renteneintrittsalter kÃ¼nftig realistisch sei, verwies Frei auf die bereits beschlossene Rente mit 67. Diese werde man "in KÃ¼rze erreichen". MaÃŸstab mÃ¼sse die Lebenserwartung sein. "Wenn die Lebenserwartung steigt, dann kÃ¶nnen wir nicht kÃ¼rzer arbeiten, sondern mÃ¼ssen lÃ¤nger arbeiten. Das ist, glaube ich, eine mathematische Grundwahrheit."

Gleichzeitig warnte Frei vor verkÃ¼rzten Debatten Ã¼ber konkrete Altersgrenzen. "Es gibt viele Dinge, die wir machen kÃ¶nnen, damit Menschen lÃ¤nger arbeiten." Die Frage der Rente werde sich auch durch technologische Entwicklungen wie kÃ¼nstliche Intelligenz verÃ¤ndern. Eine einfache Ausweitung der Lebensarbeitszeit um ein halbes Jahr lÃ¶se die Probleme nicht, sagte er. "Das stimmt einfach auch nicht."

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