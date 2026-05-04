New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.942 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.201 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.652 Punkten 0,2 Prozent im Minus.
Die Eskalation in der StraÃŸe von Hormus belastete am Montag die MÃ¤rkte. Die Lage ist unÃ¼bersichtlich und die Kriegsparteien widersprechen sich teils gegenseitig. Die USA begannen, mit dem sogenannten "Project Freedom" Handelsschiffe durch die Meerenge zu begleiten. Der Iran wertet das als VerstoÃŸ gegen den Waffenstillstand. Ein US-Patrouillenboot soll von iranischen Angriffen getroffen worden sein, ein US-Kriegsschiff soll zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt worden sein. Die Vereinigten Arabischen Emirate geben an, dass der Iran Ã–ltanker und den ErdÃ¶lexportkomplex in Fudschaira getroffen habe.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1696 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8550 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.519 US-Dollar gezahlt (-2,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 124,23 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 114,10 US-Dollar, das waren 5,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen lassen deutlich nach - Iran-Krieg belastet
- dts - 4. Mai 2026, 22:22 Uhr
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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.942 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
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