New York: Hakenkreuz-Schmierereien an Synagoge und HÃ¤usern

Hakenkreuz-Schmierereien beunruhigen New Yorker

Unbekannte haben im New Yorker Stadtteil Queens Hakenkreuze und andere antisemitische Graffiti an eine Synagoge und HÃ¤user gesprÃ¼ht. Die Polizei erklÃ¤rte am Montag, nach den Urhebern werde weiter gesucht.

Unbekannte haben im New Yorker Stadtteil Queens Hakenkreuze und andere antisemitische Graffiti an eine Synagoge und HÃ¤user gesprÃ¼ht. Die Polizei erklÃ¤rte am Montag, nach den TÃ¤tern werde gesucht. Der New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani Ã¤uÃŸerte sich in Onlinenetzwerken "entsetzt und wÃ¼tend" Ã¼ber den Vorfall.



Mamdani sprach von einer "gezielten antisemitischen Hasstat, die Angst verbreiten soll". Nach Angaben des BÃ¼rgermeisters wurde auch eine Gedenkplakette fÃ¼r Ãœberlebende der Reichspogromnacht mit Hakenkreuzen beschmiert. Sie erinnert an den 9. November 1938, als die Nazis in ganz Deutschland tausende jÃ¼dische Synagogen, GeschÃ¤fte und andere Einrichtungen verwÃ¼sten lieÃŸen.Â



Ã„hnliche Schmierereien waren in New York zuletzt an SpielplÃ¤tzen, GotteshÃ¤usern und in der U-Bahn aufgetaucht. Im vergangenen Jahr war die Zahl antisemitischer VorfÃ¤lle in der Stadt nach Polizeiangaben um mehr als 180 Prozent gestiegen. In der OstkÃ¼sten-Metropole leben schÃ¤tzungsweise rund 1,3 Millionen jÃ¼dische BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger, das ist die grÃ¶ÃŸte stÃ¤dtische Gemeinde auÃŸerhalb Israels.



Der 34-jÃ¤hrige Mamdani ist seit Januar BÃ¼rgermeister der Millionenstadt, er ist der erste Muslim in dem Amt. Einige Juden werfen dem Linkspolitiker vor, er habe den Antisemitismus mit Kritik an Israel im Gazakrieg noch befeuert. Mamdani bekannte sich daraufhin zum Existenzrecht Israels und sagte, es gebe "keinen Platz fÃ¼r Antisemitismus".