StraÃŸe von Hormus: Irans Armee droht mit Angriffen auf US-StreitkrÃ¤fte

Positionen von Schiffen in der StraÃŸe von Hormus

Nach dem von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten Einsatz der US-Marine in der StraÃŸe von Hormus hat die iranische Armee mit Angriffen auf US-StreitkrÃ¤fte gedroht, sollten diese in die Meerenge einfahren.

Nach dem von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten Einsatz der US-Marine in der StraÃŸe von Hormus hat die iranische Armee mit Angriffen auf US-StreitkrÃ¤fte gedroht, sollten diese in die Meerenge einfahren. "Jede auslÃ¤ndische Streitkraft und besonders das aggressive US-MilitÃ¤r" werde angegriffen, wenn sie beabsichtige, sich der Meerenge zu nÃ¤hern oder in sie einzufahren, zitierte der iranische Staatssender Irib Ali Abdollahi vom iranischen Zentralkommando Chatam al-Anbija am Montag im Onlinedienst Telegram.



Trump hatte erklÃ¤rt, die US-Marine werde am Montagmorgen Ortszeit beginnen, in der StraÃŸe von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus zu "geleiten". Kurz nach Trumps AnkÃ¼ndigung warnte bereits der Vorsitzende des iranischen Parlamentsausschusses fÃ¼r nationale Sicherheit, Ebrahim Asisi, vor einer Einmischung der USA in der Meerenge. "Jede amerikanische Einmischung in die neuen Seeverkehrsregelungen in der StraÃŸe von Hormus wird als VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe angesehen", erklÃ¤rte Asisi im Onlinedienst X.



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Das iranische MilitÃ¤r sperrte zudem die fÃ¼r die Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus weitgehend, der Ã–lpreis stieg dadurch steil an. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.