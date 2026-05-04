CSU-Politiker: US-Truppenabzug kÃ¶nnte insbesondere Bayern treffen

US-Soldaten bei MilitÃ¤rÃ¼bung im bayerischen GrafenwÃ¶hr

Ein geplanter Abzug von US-Truppen aus Deutschland kÃ¶nnte nach Ansicht des CSU-Verteidigungspolitikers Thomas Erndl besonders Bayern treffen. Bayerische MilitÃ¤rstandorte seien vor allem 'zum Ãœben - und da ist es wahrscheinlich einfacher, zu reduzieren'.

Ein geplanter Abzug von US-Truppen aus Deutschland kÃ¶nnte nach Ansicht des CSU-Verteidigungspolitikers Thomas Erndl besonders Bayern treffen. Bayerische MilitÃ¤rstandorte seien vor allem "zum Ãœben", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag am Montag im Bayerischen Rundfunk. "Und da ist es wahrscheinlich einfacher, zu reduzieren."Â



US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Freitag den Abzug von 5000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland innerhalb der kommenden sechs bis zwÃ¶lf Monate angekÃ¼ndigt. Nach offiziellen Angaben waren Ende Dezember gut 36.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor mit Kritik am Iran-Krieg den Unmut von US-PrÃ¤sident Donald Trump auf sich gezogen.Â



Erndl nannte es in der Sendung "Die Welt am Morgen" von Bayern 2 naheliegend, dass die USA ihre TruppenstÃ¤rke "nicht dort reduzieren, wo sie Stationierungsorte haben, die fÃ¼r ihren eigenen Betrieb und ihre MachtprojektionÂ von besonderer Bedeutung sind, wie Ramstein". Er riet zu Geduld und Besonnenheit. "Es ist wichtig, dass das VerhÃ¤ltnis insgesamt passt und dann mÃ¼ssen wir mal sehen, was tatsÃ¤chlich dann passiert."



Zur AnkÃ¼ndigung der USA, Mittelstreckenraketen zur Abwehr vor Angriffen nicht vorÃ¼bergehend in Deutschland zu stationieren, sagte Erndl: "Wenn das tatsÃ¤chlich jetzt nicht kommt, dann mÃ¼ssen wir schneller mit den eigenen Ambitionen hier unterwegs sein und schauen, dass die Bundeswehr diese FÃ¤higkeit schneller erlangt. Jetzt muss alles auf das Jahr 2029 ausgerichtet sein." Es brauche einen Aktionsplan, "der uns dann merklich abschreckungs- und verteidigungsfÃ¤higer macht."



Bundeskanzler Merz hatte Sonntagabend bestÃ¤tigt, dass die von Trumps AmtsvorgÃ¤nger Joe Biden zugesagte Stationierung von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern zunÃ¤chst nicht erfolgen werde. "Die Amerikaner haben zurzeit selbst nicht genug", sagte Merz. Der Zug fÃ¼r eine Stationierung sei aber "nicht abgefahren".