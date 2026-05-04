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Zwei Tote bei Verkehrsunfall mit Quad in Rheinland-Pfalz

  • AFP - 4. Mai 2026, 08:36 Uhr
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Polizeiauto
Bild: AFP

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Jogger entdeckte die beiden MÃ¤nner auf einem Feldweg nahe Laubach im Rhein-HunsrÃ¼ck-Kreis, wie die Polizei in Koblenz mitteilte.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad sind in Rheinland-Pfalz zwei MÃ¤nner ums Leben gekommen. Ein Jogger entdeckte die Ã¤uÃŸerlich schwerst verletzten MÃ¤nner auf einem Feldweg nahe Laubach im Rhein-HunsrÃ¼ck-Kreis, wie die Polizei in Koblenz am spÃ¤ten Sonntag mitteilte. Alarmierte RettungskrÃ¤fte konnten am Sonntagnachmittag nur noch den Tod der beiden feststellen. Angaben zur IdentitÃ¤t der Opfer machte die Polizei zunÃ¤chst nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Quad aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Die Ermittlungen dauerten am Abend noch an.

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