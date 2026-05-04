Mehrheit der Beamten in Bereichen Bildung und Sicherheit tÃ¤tig

Klassenraum in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Knapp zwei Millionen Beamte gibt es in Deutschland, die Mehrheit von ihnen ist in den Bereichen Ã¶ffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Bildung eingesetzt.



Zum Stichtag 30. Juni 2024 gab es hierzulande 1,96 Millionen Beamte, Richter sowie Soldaten - die beiden letztgenannten Gruppen sind zwar keine Beamten im klassischen Sinne, werden aber dienstrechtlich Ã¤hnlich behandelt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, machten die drei Gruppen insgesamt gut ein Drittel (36,4 Prozent) der BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Dienst aus. Der grÃ¶ÃŸte Teil der BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Dienst ist in einem privatrechtlichen ArbeitsverhÃ¤ltnis als Arbeitnehmer tÃ¤tig (63,6 Prozent).



Der grÃ¶ÃŸte Teil der Beamten, Richter sowie Soldaten war an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen eingesetzt (35,6 Prozent oder 696.000). Knapp ein FÃ¼nftel (19,1 Prozent oder 373.000) arbeitete im Bereich "Ã–ffentliche Sicherheit und Ordnung", zu dem Bundes- und Landespolizeien, aber auch der Brandschutz und die OrdnungsÃ¤mter gehÃ¶ren. Weitere grÃ¶ÃŸere Einsatzbereiche waren die Verteidigung (10,0 Prozent oder 195.000) und die Finanzverwaltung, zu der auch die FinanzÃ¤mter und die Zollverwaltung zÃ¤hlen (8,6 Prozent oder 167.000). Im Bereich "Politische FÃ¼hrung und zentrale Verwaltung", zu dem beispielsweise die Ministerien und die Verwaltungen der Parlamente gehÃ¶ren, waren 8,5 Prozent beziehungsweise ebenfalls 167.000 tÃ¤tig, im Rechtsschutz mit den Gerichten, Staatsanwaltschaften und dem Justizvollzug waren es 6,5 Prozent oder 126.000.



Die Zahl der Beamten, Richter sowie Soldaten ist binnen zehn Jahren um 5,8 Prozent gestiegen - zum Stichtag 30. Juni 2014 waren es noch 1,85 Millionen. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Arbeitnehmer im Ã¶ffentlichen Dienst um 22,1 Prozent von 2,80 Millionen im Jahr 2014 auf 3,42 Millionen im Jahr 2024. Entsprechend nahm die Zahl der BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Dienst insgesamt um 15,6 Prozent zu: von 4,65 Millionen Ende Juni 2014 auf 5,38 Millionen Ende Juni 2024.



Mehr Beamte als zehn Jahre zuvor gab es 2024 vor allem an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (+52.000), im Bereich "Ã–ffentliche Sicherheit und Ordnung" (+46.000) sowie im Bereich "Politische FÃ¼hrung und zentrale Verwaltung" (+22.000). Dagegen sank deren Zahl deutlich im Bereich "Verkehrs- und Nachrichtenwesen" (-26.000), wo als Folge der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn keine Beamten mehr eingestellt wurden. Auch im Bereich "Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik" ging die Zahl der Beamten binnen zehn Jahren zurÃ¼ck (-10.000). Das lag grÃ¶ÃŸtenteils daran, dass bei der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit keine Verbeamtungen mehr erfolgten.



Lediglich knapp ein FÃ¼nftel aller Beamten, Richter sowie Soldaten arbeitet fÃ¼r den Bund (19,0 Prozent). Der weitaus grÃ¶ÃŸte Teil (70,1 Prozent) ist fÃ¼r die LÃ¤nder tÃ¤tig, knapp ein Zehntel (9,7 Prozent) auf kommunaler Ebene. UrsÃ¤chlich fÃ¼r diese Verteilung ist die Organisation des Bildungswesens auf LÃ¤nderebene, da Beamte am hÃ¤ufigsten im Bildungsbereich arbeiten, meistens als LehrkrÃ¤fte.



Insgesamt arbeiteten zum Stichtag 30. Juni 2024 auf LÃ¤nderebene 638.000 Beamte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen - das waren knapp drei Viertel (74,1 Prozent) aller BeschÃ¤ftigten im Schuldienst der LÃ¤nder. Das VerhÃ¤ltnis Beamtenschaft zu den Arbeitnehmern ist dabei von Land zu Land sehr unterschiedlich, vor allem weil LehrkrÃ¤fte in einigen LÃ¤ndern Ã¼blicherweise verbeamtet werden, in anderen dagegen nicht. Besonders hoch war der Anteil von Beamten an Schulen zuletzt in Baden-WÃ¼rttemberg (92,4 Prozent), im Saarland (88,7 Prozent) und in Niedersachsen (85,2 Prozent). Anteilig besonders wenige Beamte an Schulen gab es dagegen in Berlin (28,2 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (30,4 Prozent) und Sachsen (33,4 Prozent), so die Statistiker.

