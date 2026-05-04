Trump kÃ¼ndigt Einsatz in StraÃŸe von Hormus an - Iran warnt vor Verletzung der Waffenruhe

US-PrÃ¤sident Donald Trump am Samstag in West Palm Beach

Die Anspannung in der seit Wochen weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus wÃ¤chst: Die US-Marine will am Montag damit beginnen, in der Meerenge festsitzende Schiffe heraus zu 'geleiten'. Teheran warnte vor einem VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe.

Die Anspannung in der seit Wochen weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus wÃ¤chst: Die US-Marine will nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump am Montag damit beginnen, in der Meerenge festsitzende Schiffe heraus zu "geleiten". Um diesen Einsatz unter dem Titel "Projekt Freiheit" hÃ¤tten "LÃ¤nder aus aller Welt" gebeten, erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Teheran warnte derweil, dass jegliche Einmischung der USA in der Meerenge als ein VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe angesehen werden wÃ¼rde.



"Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen LÃ¤ndern zugesichert, ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten GewÃ¤ssern zu geleiten, damit sie ihren GeschÃ¤ften ungehindert nachgehen kÃ¶nnen", schrieb Trump. Die Aktion werde am Montagmorgen Ortszeit beginnen. Sie gelte aber nur fÃ¼r Schiffe von LÃ¤ndern, die in den Iran-Krieg "nicht verwickelt" sind. Sollte "in irgendeiner Weise" in die Aktion eingegriffen werden, werde "dieser Eingriff leider mit Gewalt beantwortet werden mÃ¼ssen", erklÃ¤rte Trump.



Das fÃ¼r die Region zustÃ¤ndige US-Zentralkommando Centcom erklÃ¤rte daraufhin im Onlinedienst X, die US-StreitkrÃ¤fte wÃ¼rden im Rahmen von "Projekt Freiheit" LenkwaffenzerstÃ¶rer, Ã¼ber 100 land- und seegestÃ¼tzte Flugzeuge, unbemannte Multidomain-Plattformen und 15.000 MilitÃ¤rangehÃ¶rige einsetzen. "Unsere UnterstÃ¼tzung fÃ¼r diese defensive Mission ist fÃ¼r die Sicherheit der Region und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung, wÃ¤hrend wir gleichzeitig die Seeblockade aufrechterhalten", erklÃ¤rte Centcom-Befehlshaber Admiral Brad Cooper.



Teheran reagierte prompt auf die AnkÃ¼ndigung des US-PrÃ¤sidenten. "Jede amerikanische Einmischung in die neuen Seeverkehrsregelungen in der StraÃŸe von Hormus wird als VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe angesehen", erklÃ¤rte der Vorsitzende des iranischen Parlamentsausschusses fÃ¼r nationale Sicherheit, Ebrahim Asisi, auf X.



SpÃ¤ter meldete die britische BehÃ¶rde fÃ¼r maritime Sicherheit (UKMTO), ein Tanker sei vor der KÃ¼ste der Vereinigten Arabischen Emirate von "unbekannten Geschossen" getroffen worden. Der Vorfall habe sich rund 145 Kilometer nÃ¶rdlich der emiratischen Stadt Fudschairah ereignet, erklÃ¤rte UKMTO am Montagmorgen und fÃ¼gte hinzu, dass alle Besatzungsmitglieder in Sicherheit seien. Sie riet Schiffen, die Region "mit Vorsicht" zu durchqueren.



Trump lobte zugleich die Verhandlungen mit Teheran Ã¼ber eine Beendigung des Iran-Krieges. "Ich weiÃŸ ganz genau, dass meine Vertreter sehr positive GesprÃ¤che mit dem Land Iran fÃ¼hren und dass diese GesprÃ¤che zu etwas sehr Positivem fÃ¼r alle fÃ¼hren kÃ¶nnten", erklÃ¤rte er auf Truth Social.



Zuvor hatte der Sprecher des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Bakaei, im Staatsfernsehen gesagt, Teheran habe einen 14-Punkte-Plan "mit Schwerpunkt auf der Beendigung des Krieges" vorgelegt und Washington habe darauf in einer Botschaft an pakistanische Vermittler geantwortet. "Wir prÃ¼fen dies und werden jede notwendige MaÃŸnahme in dieser Angelegenheit ergreifen", sagte Bakaei.



Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April kommen die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Konflikts nicht voran. Gut zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wÃ¤chst damit die Sorge vor einer erneuten Eskalation. Am Samstag hatte Trump erklÃ¤rt, eine Wiederaufnahme des Kriegs sei eine "Option".



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Das iranische MilitÃ¤r sperrte zudem die fÃ¼r die Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus weitgehend, der Ã–lpreis stieg dadurch steil an. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.