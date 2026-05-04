Wirtschaft

Bericht: VW-Werke Emden und Hannover verfehlen Kostenziele

  • dts - 4. Mai 2026, 06:19 Uhr
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VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Emden/Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Bei Volkswagen verschÃ¤rft sich offenbar der Druck auf die deutschen Fahrzeugwerke. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, sollen die Standorte Emden und Hannover ihre internen Kostenziele im ersten Quartal verfehlt haben.

Das Unternehmen wollte die ZwischenstÃ¤nde nicht kommentieren und verwies lediglich auf bereits erreichte Einsparungen von durchschnittlich 20 Prozent in Wolfsburg, Emden und Zwickau. Neue Produktionsdaten des Branchendiensts Marklines sollen laut dem "Handelsblatt" zudem eine schwache Entwicklung zeigen: In Emden und Zwickau sei der Output in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr zurÃ¼ckgegangen, heiÃŸt es. FÃ¼r MÃ¤rz lÃ¤gen noch keine Daten vor.

Bereits 2025 hatten mehrere Werke ihre Kostenvorgaben verfehlt. Volkswagen will die Fabrikkosten in Europa von Ã¼ber 4.000 auf rund 3.000 Euro je Fahrzeug senken. Gelingen soll das vor allem Ã¼ber Einsparungen an den deutschen Standorten. Parallel prÃ¼ft der Konzern neue Optionen zur Auslastung, darunter Kooperationen mit chinesischen Herstellern oder alternative Nutzungen einzelner Werke.

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