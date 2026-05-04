Politik

Ex-FDP-Chef Lindner sieht Kanzler Merz massiv unter Druck

  • AFP - 4. Mai 2026, 06:13 Uhr
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Christian Lindner
Bild: AFP

Der frÃ¼here Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr nach Amtsantritt massiv unter Druck.

Der frÃ¼here Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr nach Amtsantritt massiv unter Druck. Merz habe als Oppositionschef unterschÃ¤tzt, "wie sich Koalitionen mit linken Parteien auf bÃ¼rgerliche Politik auswirken", sagte Lindner der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Deshalb kann er seine Versprechen nicht halten."

Merzâ€™ frÃ¼here Kritik an der FDP wegen deren Rolle in der Ampel-Regierung komme nun "wie ein Bumerang zurÃ¼ck", sagte Lindner. "GegenÃ¼ber der VorgÃ¤ngerregierung muss er hÃ¶here Schulden, hÃ¶here Steuern und mehr BÃ¼rokratie erklÃ¤ren."

Ob Merz Kanzler kÃ¶nne, lieÃŸ Lindner offen: "Das entscheidet sich noch." Zugleich verwies er auf Merzâ€™ VorgÃ¤nger, der "bei allen Defiziten" den Mut gehabt habe, "Rot-GrÃ¼n die Zeitenwende abzutrotzen." Lindner fÃ¼gte hinzu, er hoffe, "dass Friedrich Merz ein solches Momentum sucht".

Lindner legte zudem in der Wirtschaftspolitik nach: Die wirtschaftliche Substanz verdunste, die Deindustrialisierung beschleunige sich. "Das liegt nicht nur an geopolitischen Konflikten, sondern auch an der EnttÃ¤uschung darÃ¼ber, dass die Wirtschaftswende ausbleibt", sagte er.

Die Stimmung in der Koalition ist wegen Meinungsverschiedenheiten zu unterschiedlichen Reformen und Gesetzesvorhaben derzeit angespannt. Erschwerend hinzu kommen die schlechte Wirtschaftslage sowie schwache Umfragewerte sowohl fÃ¼r die SPD wie auch fÃ¼r die CDU/CSU. Die Union liegt in Umfragen inzwischen regelmÃ¤ÃŸig hinter der AfD, die Sozialdemokraten lagen zuletzt in einer Forsa-Umfrage mit zwÃ¶lf Prozent deutlich hinter den GrÃ¼nen und nur noch gleichauf mit der Linkspartei.

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