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Berliner Linke wollen Enteignungen Ã¼ber Mieten finanzieren

  • dts - 4. Mai 2026, 05:00 Uhr
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Elif Eralp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat ein Finanzierungsmodell fÃ¼r die Vergesellschaftung groÃŸer WohnungsbestÃ¤nde skizziert und zugleich einen groÃŸen Ausbau des kommunalen Wohnungsbaus angekÃ¼ndigt.

Die fÃ¼r die enteigneten Wohnungen zu zahlende EntschÃ¤digungssumme solle Ã¼ber die Mieten finanziert werden, sagte Eralp dem Magazin Politico. Das zugrunde liegende Berechnungsmodell sehe vor, dass sich die Kosten langfristig selbst tragen. "Das wird sich langfristig amortisieren, das soll nicht den Haushalt groÃŸ belasten", sagte sie.

Zugleich kÃ¼ndigte Eralp einen Ausbau des kommunalen Wohnungsbaus an. "Wir machen ein Wohnungsbauprogramm, ein kommunales fÃ¼r 75.000 Wohnungen in zehn Jahren", sagte sie. Dabei setze sie nicht primÃ¤r auf Private, denn diese hÃ¤tten zuletzt nicht viel gebaut und wenn, dann vor allem hochpreisig. "Ãœber 80, 90 Prozent bauen die landeseigenen Wohnungsunternehmen und ein bisschen die Genossenschaften", sagte sie.

AuÃŸerdem distanzierte sich Eralp von Antisemitismus in ihrer Partei. "NatÃ¼rlich darf Antisemitismus in meiner Partei keinen Platz haben", sagte sie. Sie habe immer gesagt, dass das Selbstbestimmungsrecht jÃ¼discher Menschen fÃ¼r sie vorne stehe, genauso wie das palÃ¤stinensischer Menschen.

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