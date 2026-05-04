Politik

Ein Jahr schwarz-rote Koalition: Linksfraktionschefin Reichinnek spricht von "Chaos"

  • AFP - 4. Mai 2026, 04:47 Uhr
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Heidi Reichinnek
Bild: AFP

Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat der schwarz-roten Koalition nach einem Jahr im Amt Versagen vorgeworfen. 'Ein Jahr lang Chaos, Verunsicherung und offen ausgetragene Streitereien', sagte Reichinnek.

Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat der schwarz-roten Koalition nach einem Jahr im Amt Versagen vorgeworfen. "Ein Jahr lang Chaos, Verunsicherung und offen ausgetragene Streitereien: das ist die Bilanz, mit deren Konsequenzen sich die Menschen in diesem Land herumschlagen mÃ¼ssen", sagte Reichinnek den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagsausgaben). "Keine Regierung war je so unbeliebt und trotzdem scheint niemand am Kabinettstisch den Schuss zu hÃ¶ren."Â 

Im Gegenteil: Die Regierung erhÃ¶he den Druck an allen Ecken und Enden, erklÃ¤rte Reichinnek. "Sie hÃ¶hlt den Sozialstaat aus, legt die Axt an Gesundheitsversicherung und Rente und schleift die Arbeitsrechte."

Reichinnek warf der Union vor, sie versuche, die "Probleme von heute mit LÃ¶sungen von vorgestern" zu beantworten und habe dabei "einzig die Interessen ihrer Bonzen-Freunde im Blick". Die SPD wiederum liege am Boden und versuche nur noch zu verhindern, dass Teile der Union jetzt schon die Chance nutzten, so schnell wie mÃ¶glich gemeinsame Sache mit der AfD zu machen.

Die Stimmung in der Koalition ist wegen Meinungsverschiedenheiten zu unterschiedlichen Reformen und Gesetzesvorhaben derzeit angespannt. Erschwerend hinzu kommen die schlechte Wirtschaftslage sowie schwache Umfragewerte sowohl fÃ¼r die SPD wie auch fÃ¼r die CDU/CSU. Die Union liegt in Umfragen inzwischen regelmÃ¤ÃŸig hinter der AfD, die Sozialdemokraten lagen zuletzt in einer Forsa-Umfrage mit zwÃ¶lf Prozent deutlich hinter den GrÃ¼nen und nur noch gleichauf mit der Linkspartei.

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