Weil er mit deutlich Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in einen Karnevalsumzug raste und sieben Menschen tÃ¶tete, steht ab Montag ein Mann in Belgien vor Gericht. Dem Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Nach Angaben der Ermittler raste er im MÃ¤rz 2022 in StrÃ©py-Bracquegnies mit 170 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone. Er filmte im Moment der TragÃ¶die gerade einen Beitrag fÃ¼r Online-Medien - und schaute nicht auf die StraÃŸe.
Erst einen Kilometer nach dem Zusammenprall seines Autos mit mehreren Menschen brachte der Angeklagte seinen BMW zum Stehen. Bei der TragÃ¶die starben sieben Menschen, dutzende weitere wurden teils schwer verletzt. Es war der erste Karneval in dem Dorf in der Provinz Hennegau nach mehrjÃ¤hriger Pause wegen der Corona-Pandemie.
Brennpunkte
Sieben Tote bei Karnevalsumzug in Belgien: Raser vor Gericht
- AFP - 4. Mai 2026, 04:01 Uhr
Weil er mit deutlich Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in einen Karnevalsumzug raste und sieben Menschen tÃ¶tete, steht ab Montag ein Mann in Belgien vor Gericht. Dem Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft.
Weil er mit deutlich Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in einen Karnevalsumzug raste und sieben Menschen tÃ¶tete, steht ab Montag ein Mann in Belgien vor Gericht. Dem Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Nach Angaben der Ermittler raste er im MÃ¤rz 2022 in StrÃ©py-Bracquegnies mit 170 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone. Er filmte im Moment der TragÃ¶die gerade einen Beitrag fÃ¼r Online-Medien - und schaute nicht auf die StraÃŸe.
Weitere Meldungen
Mit Blick auf einen mÃ¶glichen Einsatz zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus lÃ¤uft das Minenjagdboot "Fulda" der deutschen Marine am Montag (14.00 Uhr) vom MarinestÃ¼tzpunktMehr
WÃ¤hrend eines internationalen MilitÃ¤rmanÃ¶vers in Marokko sind zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Wie die US-Armee und die marokkanischen StreitkrÃ¤fte am SonntagMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will trotz gesunkener Migrationszahlen weiterhin an Grenzkontrollen in Deutschland festhalten. DasMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Debatte um die geplante Reform der Einkommensteuer von Union und SPD nimmt nach Ã„uÃŸerungen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr nach Amtsantritt massiv unterMehr
Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hÃ¤lt den VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens SpahnMehr