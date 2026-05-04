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Sieben Tote bei Karnevalsumzug in Belgien: Raser vor Gericht

  • AFP - 4. Mai 2026, 04:01 Uhr
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Polizeiabsperrung nach TragÃ¶die 2022
Bild: AFP

Weil er mit deutlich Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in einen Karnevalsumzug raste und sieben Menschen tÃ¶tete, steht ab Montag ein Mann in Belgien vor Gericht. Dem Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Weil er mit deutlich Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in einen Karnevalsumzug raste und sieben Menschen tÃ¶tete, steht ab Montag ein Mann in Belgien vor Gericht. Dem Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Nach Angaben der Ermittler raste er im MÃ¤rz 2022 in StrÃ©py-Bracquegnies mit 170 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone. Er filmte im Moment der TragÃ¶die gerade einen Beitrag fÃ¼r Online-Medien - und schaute nicht auf die StraÃŸe.

Erst einen Kilometer nach dem Zusammenprall seines Autos mit mehreren Menschen brachte der Angeklagte seinen BMW zum Stehen. Bei der TragÃ¶die starben sieben Menschen, dutzende weitere wurden teils schwer verletzt. Es war der erste Karneval in dem Dorf in der Provinz Hennegau nach mehrjÃ¤hriger Pause wegen der Corona-Pandemie.

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