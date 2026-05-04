BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag nach Griechenland, wo GesprÃ¤che mit seinem Amtskollegen Giorigios Gerapetritis und Regierungschef Kyriakos Mitsotakis geplant sind. In der AnkÃ¼ndigung der Reise hob das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin hervor, dass Griechenland Deutschlands "strategischer Partner im Ã¶stlichen Mittelmeer" und "enger Partner in EU und Nato" sei. Die Bundesregierung wolle die Zusammenarbeit gerade in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit weiter ausbauen.
Auf Wadephuls Besuchsprogramm steht daher auch der Besuch eines Unternehmens und einer Werft. Bei den GesprÃ¤chen sollen zudem europÃ¤ische Themen eine Rolle spielen. Griechenland Ã¼bernimmt im zweiten Halbjahr 2027 die EU-RatsprÃ¤sidentschaft.
Politik
Wadephul tauscht sich in Griechenland mit AuÃŸenminister und Regierungschef aus
- AFP - 4. Mai 2026, 04:01 Uhr
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag nach Griechenland. Dort fÃ¼hrt er GesprÃ¤che mit seinem Amtskollegen Giorigios Gerapetritis und Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag nach Griechenland, wo GesprÃ¤che mit seinem Amtskollegen Giorigios Gerapetritis und Regierungschef Kyriakos Mitsotakis geplant sind. In der AnkÃ¼ndigung der Reise hob das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin hervor, dass Griechenland Deutschlands "strategischer Partner im Ã¶stlichen Mittelmeer" und "enger Partner in EU und Nato" sei. Die Bundesregierung wolle die Zusammenarbeit gerade in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit weiter ausbauen.
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