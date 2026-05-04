Mit Blick auf einen mÃ¶glichen Einsatz zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus lÃ¤uft das Minenjagdboot "Fulda" der deutschen Marine am Montag (14.00 Uhr) vom MarinestÃ¼tzpunkt Kiel-Wik in Richtung Mittelmeer aus. Die Verlegung dient nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums der Vorausstationierung. Ein Einsatz in der StraÃŸe von Hormus setzt ein Mandat des Bundestags voraus. Sollten die Parlamentarier grÃ¼nes Licht geben, wÃ¤re das Schiff somit bereits nÃ¤her am Einsatzort.
Die "Fulda" wird dafÃ¼r aus einem Nato-Einsatz in der Nord- und Ostsee herausgelÃ¶st und soll im Mittelmeer zunÃ¤chst in einen Nato-Minenabwehrverband eingegliedert werden. Am Sonntag hatte BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi aufgefordert, die fÃ¼r den Ã–lhandel wichtige Meerenge, die seit Beginn des US-israelischen Kriegs gegen den Iran faktisch blockiert ist, "sofort freizugeben".
Brennpunkte
MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Deutsches Minenjagdboot "Fulda" startet in Richtung Mittelmeer
- AFP - 4. Mai 2026, 04:01 Uhr
Mit Blick auf einen mÃ¶glichen Einsatz in der StraÃŸe von Hormus lÃ¤uft das deutsche Minenjagdboot 'Fulda' am Montag vom MarinestÃ¼tzpunkt Kiel-Wik in Richtung Mittelmeer aus. Nach einem Ende des Iran-Kriegs wÃ¤re das Schiff nahe dem Einsatzgebiet.
Mit Blick auf einen mÃ¶glichen Einsatz zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus lÃ¤uft das Minenjagdboot "Fulda" der deutschen Marine am Montag (14.00 Uhr) vom MarinestÃ¼tzpunkt Kiel-Wik in Richtung Mittelmeer aus. Die Verlegung dient nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums der Vorausstationierung. Ein Einsatz in der StraÃŸe von Hormus setzt ein Mandat des Bundestags voraus. Sollten die Parlamentarier grÃ¼nes Licht geben, wÃ¤re das Schiff somit bereits nÃ¤her am Einsatzort.
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