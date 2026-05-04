PrÃ¤sidium der Bundes-CDU tagt auf JÃ¼dischem Campus Berlin

Kippa der JÃ¼dischen Gemeinde Chabad Berlin

Unter Vorsitz von Parteichef Merz kommt das CDU-PrÃ¤sidium am Montag zu einer Sitzung auf dem JÃ¼dischen Campus in Berlin zusammen. Mit dem Besuch setze das CDU-PrÃ¤sidium 'ein klares Zeichen der Verbundenheit und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r jÃ¼disches Leben'.

Unter Vorsitz von Parteichef Friedrich Merz kommt das CDU-PrÃ¤sidium am Montag zu einer Sitzung auf dem JÃ¼dischen Campus in Berlin zusammen. Mit dem Besuch und der Sitzung setze das CDU-PrÃ¤sidium "ein klares Zeichen der Verbundenheit und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r jÃ¼disches Leben in Deutschland", erklÃ¤rte die JÃ¼dische Gemeinde Chabad im Vorfeld. Vor der Sitzung wollen die PrÃ¤sidiumsmitglieder den Campus um die Zentrale Synagoge besichtigen und sich Ã¼ber Projekte vor Ort informieren. Kanzler Merz will gegen 11.00 Uhr ein Statement vor den Medien abgeben.



Der JÃ¼dische Campus im Berliner Stadtteil Wilmersdorf ist nach Angaben der Gemeinde ein zentraler Ort der Begegnung, Bildung und des gesellschaftlichen Austauschs. Er unterbreitet Angebote fÃ¼r Kinder, Jugendliche und Familien und soll fÃ¼r "ein lebendiges, offenes und zeitgemÃ¤ÃŸes jÃ¼disches Leben in der Hauptstadt" stehen. Auf dem GelÃ¤nde gibt es bereits eine Kita, eine Grundschule und ein Gymnasium. Weitere Einrichtungen sind in der Planung.