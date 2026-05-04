In BrÃ¼ssel kommen am Montag die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen (15.00 Uhr). Die Eurogruppe will Ã¼ber Fortschritte bei der Integration des Banksektors sowie beim Digitalen Euro diskutieren. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen zudem die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.
Die Finanzminister wollen dabei auch Ã¼ber mÃ¶gliche GegenmaÃŸnahmen sprechen. Nach Kriegsbeginn Ende Februar sind die Energiepreise weltweit gestiegen. Viele EU-LÃ¤nder haben bereits Entlastungen fÃ¼r Verbraucher und Unternehmen auf die Wege gebracht. Die EU-Kommission machte eigene VorschlÃ¤ge und erlaubt den Mitgliedstaaten zusÃ¤tzliche Staatshilfen fÃ¼r Landwirtschaft und Industrie.Â
Wirtschaft
Finanzminister der Euro-LÃ¤nder diskutieren Ã¼ber Auswirkungen des Iran-Kriegs
- AFP - 4. Mai 2026, 04:01 Uhr
In BrÃ¼ssel kommen die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen auch die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.
In BrÃ¼ssel kommen am Montag die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen (15.00 Uhr). Die Eurogruppe will Ã¼ber Fortschritte bei der Integration des Banksektors sowie beim Digitalen Euro diskutieren. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen zudem die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.
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