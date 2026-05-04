Finanzminister der Euro-LÃ¤nder diskutieren Ã¼ber Auswirkungen des Iran-Kriegs

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Freitag in Bergkamen

In BrÃ¼ssel kommen die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen auch die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.

In BrÃ¼ssel kommen am Montag die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen (15.00 Uhr). Die Eurogruppe will Ã¼ber Fortschritte bei der Integration des Banksektors sowie beim Digitalen Euro diskutieren. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen zudem die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.



Die Finanzminister wollen dabei auch Ã¼ber mÃ¶gliche GegenmaÃŸnahmen sprechen. Nach Kriegsbeginn Ende Februar sind die Energiepreise weltweit gestiegen. Viele EU-LÃ¤nder haben bereits Entlastungen fÃ¼r Verbraucher und Unternehmen auf die Wege gebracht. Die EU-Kommission machte eigene VorschlÃ¤ge und erlaubt den Mitgliedstaaten zusÃ¤tzliche Staatshilfen fÃ¼r Landwirtschaft und Industrie.Â