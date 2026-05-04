Wirtschaft

Finanzminister der Euro-LÃ¤nder diskutieren Ã¼ber Auswirkungen des Iran-Kriegs

  • AFP - 4. Mai 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: Finanzminister der Euro-LÃ¤nder diskutieren Ã¼ber Auswirkungen des Iran-Kriegs
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Freitag in Bergkamen
Bild: AFP

In BrÃ¼ssel kommen die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen auch die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.

In BrÃ¼ssel kommen am Montag die Finanzminister der LÃ¤nder der Eurozone zusammen (15.00 Uhr). Die Eurogruppe will Ã¼ber Fortschritte bei der Integration des Banksektors sowie beim Digitalen Euro diskutieren. Im sogenannten inklusiven Format mit den Ã¼brigen sechs EU-LÃ¤ndern sollen zudem die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die europÃ¤ische Wirtschaft erÃ¶rtert werden.

Die Finanzminister wollen dabei auch Ã¼ber mÃ¶gliche GegenmaÃŸnahmen sprechen. Nach Kriegsbeginn Ende Februar sind die Energiepreise weltweit gestiegen. Viele EU-LÃ¤nder haben bereits Entlastungen fÃ¼r Verbraucher und Unternehmen auf die Wege gebracht. Die EU-Kommission machte eigene VorschlÃ¤ge und erlaubt den Mitgliedstaaten zusÃ¤tzliche Staatshilfen fÃ¼r Landwirtschaft und Industrie.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ã–konom: Reaktivierung abgeschalteter Atommeiler betriebswirtschaftlicher Unsinn
    Ã–konom: Reaktivierung abgeschalteter Atommeiler betriebswirtschaftlicher Unsinn

    Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat einen VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in

    Mehr
    Rainer nennt Zeitplan fÃ¼r Tierhaltungskennzeichen
    Rainer nennt Zeitplan fÃ¼r Tierhaltungskennzeichen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) dÃ¤mpft Hoffnungen, das Tierhaltungskennzeichen kÃ¶nnte in absehbarer Zeit fÃ¼r mehrere Fleischsorten

    Mehr
    Christian Lindner meldet sich zu Wort und kritisiert Merz
    Christian Lindner meldet sich zu Wort und kritisiert Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr nach Amtsantritt massiv unter

    Mehr
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Angst vor Handelskrieg
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Angst vor Handelskrieg
    Thyssenkrupp setzt GesprÃ¤che mit Jindal Ã¼ber Verkauf von Stahlsparte aus
    Thyssenkrupp setzt GesprÃ¤che mit Jindal Ã¼ber Verkauf von Stahlsparte aus
    Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation
    Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Sieben Tote bei Karnevalsumzug in Belgien: Raser vor Gericht
    Sieben Tote bei Karnevalsumzug in Belgien: Raser vor Gericht
    Wadephul tauscht sich in Griechenland mit AuÃŸenminister und Regierungschef aus
    Wadephul tauscht sich in Griechenland mit AuÃŸenminister und Regierungschef aus
    MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Deutsches Minenjagdboot
    MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Deutsches Minenjagdboot "Fulda" startet in Richtung Mittelmeer
    PrÃ¤sidium der Bundes-CDU tagt auf JÃ¼dischem Campus Berlin
    PrÃ¤sidium der Bundes-CDU tagt auf JÃ¼dischem Campus Berlin
    Sprecher: New Yorker Ex-BÃ¼rgermeister Giuliani in kritischem Zustand im Krankenhaus
    Sprecher: New Yorker Ex-BÃ¼rgermeister Giuliani in kritischem Zustand im Krankenhaus
    Union lehnt Umverteilung bei Einkommensteuerreform ab
    Union lehnt Umverteilung bei Einkommensteuerreform ab

    Top Meldungen

    Ã–konom Edenhofer hÃ¤lt Reaktivierung von Atommeilern fÃ¼r Unsinn
    Ã–konom Edenhofer hÃ¤lt Reaktivierung von Atommeilern fÃ¼r Unsinn

    Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hÃ¤lt den VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn

    Mehr
    SPD fordert Digitalsteuer als GegenmaÃŸnahme im US-Handelsstreit
    SPD fordert Digitalsteuer als GegenmaÃŸnahme im US-Handelsstreit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion auf

    Mehr
    Wadephul telefoniert mit iranischem AuÃŸenminister
    Wadephul telefoniert mit iranischem AuÃŸenminister

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dass

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts