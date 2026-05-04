Sprecher: New Yorker Ex-BÃ¼rgermeister Giuliani in kritischem Zustand im Krankenhaus

Rudy Giuliani

Der frÃ¼here New Yorker BÃ¼rgermeister Rudy Giuliani befindet sich nach Angaben seines Sprechers in 'kritischem, aber stabilem Zustand' im Krankenhaus. Sein Sprecher gab nicht bekannt, wo Giuliani behandelt wird oder wie lange er bereits dort ist.

Der frÃ¼here New Yorker BÃ¼rgermeister Rudy Giuliani befindet sich nach Angaben seines Sprechers in "kritischem, aber stabilem Zustand" im Krankenhaus. "BÃ¼rgermeister Giuliani ist ein KÃ¤mpfer, der jeder Herausforderung in seinem Leben mit unerschÃ¼tterlicher StÃ¤rke begegnet ist, und mit genau dieser StÃ¤rke kÃ¤mpft er auch jetzt", erklÃ¤rte Giulianis Sprecher Ted Goodman am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Es war zunÃ¤chst unklar, woran Giuliani leidet.



Goodman gab nicht bekannt, wo der 81-JÃ¤hrige behandelt wird oder wie lange er bereits dort ist. Die "New York Times" berichtete, dass Giuliani im US-Bundesstaat Florida im Krankenhaus liegt.



US-PrÃ¤sident Donald Trump reagierte bestÃ¼rzt auf die Nachricht Ã¼ber den Gesundheitszustand seines engen VerbÃ¼ndeten, den er als "wahren Krieger" und besten New Yorker BÃ¼rgermeister aller Zeiten bezeichnete. "Was fÃ¼r eine TragÃ¶die, dass er von den radikalen linken VerrÃ¼ckten, allesamt Demokraten, so schlecht behandelt wurde", erklÃ¤rte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Giuliani habe mit allem Recht gehabt. Mit Blick auf die oppositionellen Demokraten fÃ¼gte der US-PrÃ¤sident hinzu: "Sie haben bei den Wahlen betrogen, hunderte von Geschichten erfunden, alles Erdenkliche getan, um unsere Nation zu zerstÃ¶ren, und jetzt sehen Sie sich Rudy an. So traurig."



In frÃ¼heren Zeiten war Giuliani Ã¼ber die Parteigrenzen hinweg hoch angesehen. Wegen seiner besonnenen Reaktion auf die TerroranschlÃ¤ge vom 11. September 2001 in New York wurde das damalige Stadtoberhaupt von der Talk-Queen Oprah Winfrey als "Amerikas BÃ¼rgermeister" geadelt. SpÃ¤ter wurde Giuliani dann zum loyalen und oft aggressiven Wegbegleiter Trumps - fÃ¼r die Trump-Gegnerschaft ist er seither eine Reizfigur.



Giuliani war nach Trumps Wahlniederlage bei der PrÃ¤sidentschaftswahl 2020 gegen den spÃ¤teren PrÃ¤sidenten Joe Biden eine zentrale Figur bei den Versuchen des abgewÃ¤hlten Amtsinhabers, den Wahlausgang mittels haltloser BetrugsvorwÃ¼rfe nachtrÃ¤glich zu kippen. In Washington wurde seine Anwaltslizenz wie in New York wegen seiner Falschbehauptungen zur Wahl suspendiert.Â



Im Dezember 2023 meldete Giuliani bei einem Gericht in New York Insolvenz an und beantragte GlÃ¤ubigerschutz, nachdem er wegen Verleumdung von zwei frÃ¼heren Wahlhelferinnen aus Georgia zu einerÂ Millionenzahlung verurteilt worden war.Â