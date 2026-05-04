Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat einen VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke fÃ¼r unsinnig erklÃ¤rt. "Angesichts der hohen Kosten wÃ¤re das betriebswirtschaftlicher Unsinn, auch volkswirtschaftlich gibt es dafÃ¼r keine ausreichenden GrÃ¼nde", sagte Edenhofer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben). "Ich bin nicht ideologisch gegen Kernenergie", sagte Edenhofer. "Ich sehe aber nicht, wer die alten Meiler reaktivieren oder neue bauen soll."Â
Er stimme Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu, neue Gaskraftwerke zu bauen, sagte Edenhofer. "In Kombination mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien ist das der richtige Weg." Dabei seien groÃŸe Solaranlagen hilfreicher als private Solardachanlagen. Der private Klimaschutz in Form von immer mehr privaten Dachanlagen kÃ¶nne sinnvoll sein, aber die gegenwÃ¤rtige Regulierung erzeuge massive Fehlanreize.
"Die privaten Betreiber speisen den Strom meistens dann ein, wenn sowieso schon viel Strom im Netz ist, und beanspruchen das Netz hingegen dann, wenn der Strom knapp ist", sagte Edenhofer. "Einen zu jeder Tages- und Nachtzeit einheitlichen und unterm Strich subventionierten Cent-Betrag fÃ¼r erneuerbare Erzeugung zu erstatten, ist kein Ausdruck von kluger Klimapolitik." Die SolarstromvergÃ¼tung mÃ¼sse sich an den BÃ¶rsenpreisen orientieren. "Nur so haben die Leute Anreize, beispielsweise ihre Heimbatterien sinnvoll zu betreiben."
Wirtschaft
Ã–konom: Reaktivierung abgeschalteter Atommeiler betriebswirtschaftlicher Unsinn
- AFP - 4. Mai 2026, 02:28 Uhr
Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat den VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke fÃ¼r unsinnig erklÃ¤rt.
Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat einen VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke fÃ¼r unsinnig erklÃ¤rt. "Angesichts der hohen Kosten wÃ¤re das betriebswirtschaftlicher Unsinn, auch volkswirtschaftlich gibt es dafÃ¼r keine ausreichenden GrÃ¼nde", sagte Edenhofer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben). "Ich bin nicht ideologisch gegen Kernenergie", sagte Edenhofer. "Ich sehe aber nicht, wer die alten Meiler reaktivieren oder neue bauen soll."Â
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