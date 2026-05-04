Rainer nennt Zeitplan fÃ¼r Tierhaltungskennzeichen

Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) dÃ¤mpft Hoffnungen, das Tierhaltungskennzeichen kÃ¶nnte in absehbarer Zeit fÃ¼r mehrere Fleischsorten gelten. "Wir dÃ¼rfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgabe).



Er wolle zu Ende bringen, was die VorgÃ¤ngerregierung nicht geschafft habe: Das Tierhaltungskennzeichen fÃ¼r Schweinefleisch verlÃ¤sslich und praxistauglich umsetzen.



Rainer konkretisierte den Zeitplan. Noch im Mai wolle man den Entwurf in BrÃ¼ssel zur Notifizierung vorlegen. Im August solle es dann ins Kabinett. "LÃ¤uft alles nach Plan, kann es zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ab 1. Juli 2027 ist die Anwendung fÃ¼r die Gastronomie vorgesehen", sagte er.



Auf die Frage, wann die Regel auf andere Fleischsorten ausgeweitet werde, antwortete Rainer: "Wir dÃ¼rfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Ich will zu Ende bringen, was die VorgÃ¤ngerregierung nicht geschafft hat: Das Tierhaltungskennzeichen fÃ¼r Schweinefleisch verlÃ¤sslich und praxistauglich umsetzen. Darauf liegt aktuell der Fokus."

