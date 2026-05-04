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Zwei US-Soldaten bei internationalem MilitÃ¤rmanÃ¶ver in Marokko vermisst

  • AFP - 4. Mai 2026, 00:18 Uhr
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MilitÃ¤rmanÃ¶ver "African Lion" im Jahr 2022
Bild: AFP

WÃ¤hrend eines internationalen MilitÃ¤rmanÃ¶vers in Marokko sind zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Wie die US-Armee und die marokkanischen StreitkrÃ¤fte am Sonntag mitteilten, verschwanden die MilitÃ¤rangehÃ¶rigen im SÃ¼den des Landes.

WÃ¤hrend eines internationalen MilitÃ¤rmanÃ¶vers in Marokko sind zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Wie die US-Armee und die marokkanischen StreitkrÃ¤fte am Sonntag mitteilten, verschwanden die MilitÃ¤rangehÃ¶rigen am Samstagabend im SÃ¼den des Landes. Eine Suchaktion sei im Gange.

Nach Angaben der marokkanischen StreitkrÃ¤fte im Onlinedienst Facebook verschwanden die Soldaten in der NÃ¤he einer Klippe am Cap Draa in der Region Tan-Tan. An der koordinierten Suche beteiligten sich marokkanische, US-amerikanische und weitere an der Ãœbung teilnehmende Truppen. Dabei kÃ¤men Einheiten am Boden, in der Luft und auf See zum Einsatz.Â 

Das in Stuttgart ansÃ¤ssige Regionalkommando der US-Armee fÃ¼r Afrika (Africom) bestÃ¤tigte das Verschwinden der Soldaten. "Ich kann bestÃ¤tigen, dass dieser Vorfall nicht mit Terrorismus in Verbindung steht, sondern offenbar ein Unfall war", sagte ein US-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Erste Berichte deuten darauf hin, dass die beiden Soldaten ins Meer gestÃ¼rzt sein kÃ¶nnten." Der Vorfall werde untersucht, die Suche mit mehreren Hubschraubern, Drohnen, Booten, Tauchern und Bergrettern dauere an.

Das "Wall Street Journal" berichtete, dass die Verantwortlichen davon ausgehen, dass die vermissten Soldaten wandern gingen, nachdem die Ãœbungen beendet waren. AFP konnte das nicht unabhÃ¤ngig bestÃ¤tigen.

Das MilitÃ¤rmanÃ¶ver "African Lion 2026" hatte Ende April in der sÃ¼dmarokkanischen Stadt Agadir begonnen. An der Ãœbung, die noch bis zum 8. Mai andauert, nehmen fast 5000 MilitÃ¤rangehÃ¶rige aus mehr als 40 LÃ¤ndern teil.

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