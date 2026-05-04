Christian Lindner meldet sich zu Wort und kritisiert Merz

Friedrich Merz und Christian Lindner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr nach Amtsantritt massiv unter Druck.



Merz habe als Oppositionschef unterschÃ¤tzt, "wie sich Koalitionen mit linken Parteien auf bÃ¼rgerliche Politik auswirken. Deshalb kann er seine Versprechen nicht halten", sagte Lindner der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Merz` frÃ¼here Kritik an der FDP wegen deren Rolle in der Ampel-Regierung komme nun "wie ein Bumerang zurÃ¼ck", so Lindner. "GegenÃ¼ber der VorgÃ¤ngerregierung muss er hÃ¶here Schulden, hÃ¶here Steuern und mehr BÃ¼rokratie erklÃ¤ren."



Ob Merz Kanzler kÃ¶nne, lieÃŸ Lindner offen: "Das entscheidet sich noch." Zugleich verwies er auf Merz` VorgÃ¤nger, der "bei allen Defiziten" den Mut gehabt habe, "Rot-GrÃ¼n die Zeitenwende abzutrotzen. Ich hoffe, dass Friedrich Merz ein solches Momentum sucht."



Lindner legte zudem in der Wirtschaftspolitik nach: Die wirtschaftliche Substanz verdunste, die Deindustrialisierung beschleunige sich. "Das liegt nicht nur an geopolitischen Konflikten, sondern auch an der EnttÃ¤uschung darÃ¼ber, dass die Wirtschaftswende ausbleibt", sagte er.

